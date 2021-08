Grevesmühlen

Frühmorgens an der B 105 in Nordwestmecklenburg: Sven Sangel fährt auf den Parkplatz des Luisenhofs bei Tram. Der Landwirt aus dem nahen Dörfchen Alt Greschendorf öffnet seinen Wagen, holt Eierkartons heraus. Er befüllt einen Automaten, der am Rand des Parkplatzes steht. Im Herbst 2019 stellte Sven Sangel hier seinen Regiomaten auf. Im selben Jahr investierte er in mobile Hühnerställe. Er erweiterte seinen Ackerbaubetrieb mit einer Freilandhaltung. Damit und mit seinem Eierautomat liegt der 36-Jährige voll im Trend. Immer mehr Landwirte in Mecklenburg setzen auf die tiergerechte Haltung und auf Automaten als zusätzlichen Vertriebsweg.

Der Landwirtschaftliche Gartenbaubetrieb Krüger in Nevern (Landkreis Nordwestmecklenburg) startete seine Freilandhühnerhaltung vor vier Jahren. Im Mai 2020 stellte er in Triwalk nahe Wismar seinen ersten Eierautomat auf. Bei dem einen ist es nicht geblieben. Tino Krüger erklärt: „Wir haben jetzt insgesamt vier Automaten.“

Betrieb will drei weitere Automaten kaufen

Im März dieses Jahres installierte Familie Krüger den ersten von mittlerweile drei Automaten in Rostock. Kunden finden ihn neben der Total-Tankstelle an der Stadtautobahn aus Richtung Warnemünde kommend.

Eierautomaten in Mecklenburg Quelle: Benjamin Barz

Nach Tino Krügers Auskunft verkauft sein Gartenbaubetrieb Tag für Tag in seinen Automaten zwischen 3000 und 4000 Eier. Ein Vorteil: „Mit den Automaten macht es relativ wenig Arbeit.“ Der Betrieb aus Nevern hat so gute Erfahrungen mit Verkaufsautomaten gemacht, dass er es nicht bei den vier belässt. Tino Krüger sagt: „Es sind zwei weitere in Planung.“ Einer wird in Rostock stehen, ein weiterer an der Satower Mosterei im Landkreis Rostock.

Für Kunden einfach zu bedienen

Tino Krüger bestätigt, dass immer mehr Landwirte auf den neuen Betriebszweig Freilandhühnerhaltung setzen und in Eierautomaten investieren. Neu kostet die Technik rund 17 000 Euro pro Stück inklusive Werbebeschriftung und einer Fernüberwachung, mit deren Hilfe der Betreiber Daten über Verkauf und leere Fächer abrufen kann.

An der Total-Tankstelle an der Rostocker Stadtautobahn steht ein Eierautomat. Initiiert hat das Tino Krüger vom gleichnamigen Familienbetrieb in Nevern. Quelle: Maria Baumgärtel

Für Kunden ist die Bedienung einfach. Am Automaten von Sven Sangel steht, wie’s geht. Zuerst Münzgeld einwerfen oder einen Schein reinstecken, dann mithilfe eines Tastenfelds die Nummer des gewünschten Produkts eingeben und schließlich eine Klappe öffnen und die Ware entnehmen. Wer mehr als den Preis gezahlt hat, bekommt sofort das Wechselgeld. Zwischen 200 und 600 Eier werden so täglich verkauft. Wer will, bekommt aus dem Automaten nahe der B 105 auch Nudeln und Likör, die mit Eiern vom Hof Sangel produziert werden.

„Wir haben jedes Jahr Absatzsteigerungen“

„Wir haben 3500 Hühner“, erklärt Sven Sangel. Sie legen jeden Tag rund 3000 Eier. Der Landwirt aus Alt Greschendorf berichtet: „Wir haben jedes Jahr Absatzsteigerungen.“ Die Eier finden reißenden Absatz. Am Ende eines jeden Tages sind sie ausverkauft.

Freilandhaltung im Trend: Die Legehennen des Hofes Sangel leben draußen und in einem mobilen Hühnerstall. Quelle: Jürgen Lenz

Deshalb wollen Sven Sangel und seine Frau Kristina die Produktion erweitern. Sie planen einen vierten mobilen Stall. Die Freilandhaltung soll dann in allen Ställen des Hofes vom Deutschen Tierschutzbund zertifiziert werden und damit noch über die Biostandards hinausgehen. Zurzeit entsprechen die Eier den Richtlinien des Vereins für kontrollierte alternative Tierhaltungsformen (KAT). Er schuf im Jahr 2000 das erste Rückverfolgungssystem in der Lebensmittelbranche. Vier Jahre später wurde der sogenannte Eier-Code dann gesetzliche Kenn­zeichnungs­vorgabe in der Europäischen Union. Die erste Zahl der aufgedruckten Printnummer gibt Auskunft über die Haltungs­form der Legehenne, dann folgt das Erzeuger­land und zuletzt die Lege­betriebs­nummer. Jeder Kunde kann die Informationen auf der Internetseite www.was-steht-auf-dem-ei.de abrufen.

Der Hof Sangel stellt wahrscheinlich im nächsten Frühjahr in Boltenhagen den zweiten Regiomaten auf. Sven Sangel kündigt an: „Wir machen es zusammen mit der Imkerei Gerber aus Hilgendorf.“ Der Standort wird vom Land Mecklenburg-Vorpommer gefördert. Das Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt unterstützt die Direktvermarktung von regionalen Lebensmitteln von Klein- und Kleinstunternehmern.

„Unser Automat wird gut angenommen“

Bald wird auf dem Hof am Hasselbusch in Thandorf (Nordwestmecklenburg) ein Regiomat mit Eiern, Wildfleisch und Honig stehen. Inhaberin Ina Hennicke-Schulz kündigt an: „Im Oktober soll es losgehen.“ Die Nachfrage sei groß.

Das kann Nick Lange in Robertsdorf (Landkreis Nordwestmecklenburg) bestätigen. Der Geschäftsführer der Robertsdorfer Freiland GmbH sagt: „Unser Automat wird gut angenommen.“ Seit dem Sommer 2019 bekommen Kunden Freilandeier, Nudeln, Eierlikör und Honig.

Eier und frische Milch rund um die Uhr

Der Hof Albrecht in Lützow (Landkreis Nordwestmecklenburg) will einen Eierautomat anschaffen – auch wegen der günstigen Lage. „Wir sind direkt an der Bundesstraße“, sagt Christina Albrecht, die den Hof zusammen mit ihrem Mann Jens bewirtschaftet. Bei „Harrys Milchtankstelle und Hofladen“ in Groß Stove (Landkreis Rostock) bekommen Kunden aus dem Automaten Eier von den eigenen Hühnern, Wurst, Marmelade, Getränke, Säfte und Käse – und seit Juni 2017 in der „Tankstelle“ an 365 Tagen rund um die Uhr frische Milch vom Milchviehbetrieb Weijs.

„Mehrere Landwirte überlegen, sich einen Automaten anzuschaffen“, sagt Petra Böttcher, Geschäftsführerin des Kreisbauernverbands Nordwestmecklenburg. Nach ihrer Auskunft steigt sowohl die Nachfrage nach Eiern aus der Freilandhaltung als auch der Absatz anderer regionaler Produkte aus der Landwirtschaft.

