Erinnerung an Bluttat in Schönberg: Denkmal gesichert

Schönberg/Lockwisch

Menschen gingen im Mittelalter nicht gerade zimperlich miteinander um. Ritter Hermann Karlow zog als Straßenräuber durch die Gegend. Knechte des Ratzeburger Bischofs hatte etwas dagegen. Sie erschlugen den Raubritter unweit von Schönberg. An die Bluttat erinnert noch heute ein Sühnekreuz. Der ehrenamtliche Bodendenkmalpfleger Helmut Wittfoth hat dafür gesorgt, dass der ganz besondere Gedenkstein in Schönberg einen Wetterschutz und eine Informationstafel bekommt. Der 67-Jährige nennt einen Grund: „Man sieht nur, was man weiß.“

Ehrenamtliche unterstützen die Aktion. Die Zimmerer Kai-Uwe Rickert und Michael Wittfoth aus Roggendorf haben die Überdachung und die Infotafel gebaut. Der Schönberger Uwe Becker sponserte die Tafel. Helmut Wittfoth versichert: „Genehmigungen wurden eingeholt und alles wurde mit der Kirchengemeinde abgestimmt.“

Steinkreuz war 40 Jahre spurlos verschwunden

Das war auch nötig, denn das mittelalterliche Sühnekreuz steht auf dem Kirchhügel. Arbeiter stellten es ursprünglich an einer anderen Stelle auf: auf der „Krüzkoppel“ östlich des Stadtrands von Schönberg. Dort wurde es vor zwei Jahrhunderten zweckentfremdet.

Der Historiker Gottlieb Matthias Carl Masch berichtet in dem Buch „Geschichte des Bistums Ratzeburg“: „Seit circa 40 Jahren war das Steinkreuz von seinem Standorte verschwunden. Im vorigen Jahre wurde es wieder aufgefunden. Es lag in der Erde als Brücke über einem Wasserlaufe. Der Besitzer des Grundstückes schenkte den Stein auf mein Ersuchen der Kirche. In ihrer Nähe wird er aufs Neue aufgestellt werden.“

Gedenken am Tatort Sühnesteine aus dem Mittelalter finden sich in ganz Deutschland – auch zwischen Herrnburg und Duvennest und unweit des Ortsrands von Sülsdorf. Sie erinnern an Menschen, die am Aufstellungsort zu Tode gekommen sind. Meist stehen sie an Wegen. Errichtet wurden sie von den Hinterbliebenen oder von einem Mörder, der durch einen Sühnevertrag dazu verpflichtet war. Häufig ist die Mordwaffe oder ein berufstypischer Gegenstand in den Stein gehauen.

Noch älter als das Sühnekreuz in Schönberg sind die Reste einer Burg aus dem achten Jahrhundert in Lockwisch. Der 13 Meter hohe Burghügel ist gut zu erkennen. Helmut Wittfoth sagt: „Es ist eine bedeutende Höhenburg.“ Sie war von Gräben und einem Moor umgeben.

Der Zugang verlief über eine Holzbrücke. Die Burgmauer war ebenfalls aus Holz. Bis ins zehnte Jahrhundert hinein wurde sie genutzt. Unweit des Burghügels steht jetzt eine Informationstafel. Auch für sie hat Helmut Wittfoth gesorgt.

Eine neue Infotafel steht unweit eines 1300 Jahre alten Burghügels in Lockwisch. Quelle: Jürgen Lenz

Sponsor war Lemmis Digitaldruck in Gadebusch. „Es kamen Einheimische vorbei und haben sich wirklich gefreut“, berichtet der Initiator der Aktion. Er sagt: „Viele Ehrenamtliche machen ähnliche Sachen. Ich habe es auch noch an ein paar anderen Stellen vor.“

Sohn erinnert an seinen getöteten Vater

Die Geschichte des Sühnekreuzes in Schönberg reicht zurück bis in die erste Hälfte des 15. Jahrhunderts. Die Knechte des Bischofs erschlugen Hermann Karlow um 1410. Wann genau, ist nicht bekannt. Auf dem Gedenkstein, auch „Mordwange“ genannt, sind nur die beiden ersten Jahreszahlen zu erkennen: 14. Zu sehen ist auch ein Kreuz, rechts darunter ein betender Mann und die Inschrift „Miserere mei deus“, was „Erbarme dich meiner, Gott“ bedeutet.

Eine weitere Inschrift verrät, wer den Stein aus gotländischem Kalkstein für Hermann Karlow aufstellen ließ: „Dit kruse sete hir sin sone vikke karlouwe.“ Das bedeutet: „Dies Kreuz setzte hier sein Sohn Vicke Karlow.“

Von Jürgen Lenz