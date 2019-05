Kalkhorst

Spannende Spielplätze, Stationen zum Ausprobieren und Mitmachen, Miniaturmodelle, die wichtige Gebäude in Mecklenburg zeigen, eingebettet in eine wunderbare Parklandschaft – das ist der Spiel- und Erlebnispark Minimare, der Ende Juni eröffnet wird. Derzeit rotieren die Handwerker auf dem Areal, das etwa so groß wie drei Fußballfelder ist

Abenteuerspielplatz ist fast fertig

„Jeden Tag entsteht hier wieder etwas mehr“, freut sich Sandra Lange, die seit vergangenem Jahr schon Leiterin des Minimare ist und den Bau begleitet. Auf dem 1500 Quadratmeter großen Abenteuerspielplatz sind die großen Spielgeräte fast fertig und man erkennt schon einen sich durch den Sand schlängelnden Drachen. „Das ist Roggenbuk, der der Sage nach Schiffe versenkt haben soll“, erklärt Lange.

Zur Galerie Am 29. Juni wird der Erlebnispark eröffnet, derzeit sind die Handwerker dabei, die Spielgeräte zu installieren. Gut zu erkennen ist –zumindest aus der Vogelperspektive –bereits der Mecklenburger Stierkopf.

Die ersten von mehr als 50 Miniaturgebäuden sind bereits aufgestellt. „Die Neubauten erwarten wir in den nächsten Tagen“, sagt Sandra Lange. Unter anderem die Wasserkunst aus Wismar und das Lübecker Holstentor wurden im Erzgebirge im Maßstab 1:25 angefertigt.

Eröffnet wird der Spiel- und Entdeckerpark Minimare in Kalkhorst am 29. Juni um 10 Uhr.

Eröffnung gespannt erwartet

„Zumindest hier in der Gemeinde sind die Kinder schon ganz aufgeregt“, sagt Sandra Lange, die ihr Büro zurzeit noch in der Grundschule in Kalkhorst hat. „Sie fragen schon, wann denn eröffnet wird und ob sie kostenlos auf den Spielplatz dürfen.“ Das kann das Minimare nicht ermöglichen. Aber wenn man eine Jahreskarte kauft, die für Kinder 20 Euro kostet, kann man täglich hier spielen“, sagte Sandra Lange.

Begleitet von Maskottchen Hans und seiner Eule Hella können die Besucher ab dem 29. Juni im Minimare eine Reise in Mecklenburgs Geschichte machen. Eine App, die den Gemeindevertretern jetzt vorgestellt wurde, führt dann mit Geschichten und Rätselfragen durch neun Themenparks mit mehreren Einzelthemen und Objekten.

App liefert Geschichten und Rätsel

„Bei jeder Beschreibung der neun Themenparks in der App wird der gezeichnete Hans eine andere Verkleidung tragen“, erklärt Hannes Haffke von der Firma Click Solutions, die die App und die Website des Minimare entwickelt. Die App beinhaltet eine Karte des Parks, spannende Geschichten zu den verschiedenen Themen wie Kirchen und Klöstern, Gutsherren oder Hanse sowie zwei bis drei Quizfragen zu jeden Themenpark.

Außerdem gibt es viele Stationen, an denen die Besucher selbst aktiv sein können. Dabei geht es um die Herstellung von Mehl in Windmühlen, die verschiedenen Waren der Hanse oder um geschichtlich bedeutsame Persönlichkeiten, die zumindest zeitweise in Mecklenburg gelebt haben.

„Mit Beantwortung der Quizfragen sammelt der Besucher Andenken in einem Seesack in der App“, erklärt Haffke. Wie zum Schluss ein möglichst voller Seesack belohnt werden kann, hat Parkleiterin Sandra Lange noch nicht entschieden. Bis zur Eröffnung will sie sich darüber ebenso Gedanken machen wie über zusätzliche Aktionen, die wie ein Konzert oder ein Lichterabend im nächsten Jahr stattfinden könnten.

