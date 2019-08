Wotenitz

An Beton ist in der großen Scheune auf dem Gelände von Gartenbau Wiencke in Wotenitz nicht gespart worden – so viel steht fest. Fünf bis stolze 20 Zentimeter dick war er gegossen. Den zu entfernen, war jedenfalls keine Sache von nur wenigen Stunden. Es war eine große Hürde, und das schon zu Beginn des großen Bauprojekts.

Treue Kunden der Familie Wiencke kennen das Gebäude als Scheune für Ausstellungen. Nun soll das markante Gemäuer mit Fördermitteln vom Landkreis und dem Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt Westmecklenburg (Stalu) zu einer Erlebnisscheune umgebaut werden – in jedem Fall eine Bereicherung für die Gegend, denn Veranstaltungsräume lassen sich, wenn Restaurants ausgeklammert werden, an einer Hand abzählen. Baubeginn war vor vier Wochen.

Entstehen werden ein Hofladen mit regionalen Produkten und Café, sanitäre Anlagen und ein 82 Quadratmeter großer Mehrzweckraum mit Küche, der auf 150 Quadratmeter erweiterbar ist – alles warm und trocken. Eine Heizung hatte das als LPG-Gut genutzte und etwa 130 Jahre alte Gebäude nämlich noch nie.

Noch allerdings zieht es an allen Ecken und Kanten. Fenster sind entfernt oder zugemauert, Simse heruntergesetzt worden. Architektin Uta Hentschel aus Grevesmühlen will nun Fenster und Türen bestellen – mit 16 Stück an der Zahl ein großer Kostenfaktor. Die großen Holztore sollen durch große, Licht spendende Glastüren ersetzt werden.

Regionale Firmen im Einsatz

Wichtig war allen Beteiligten, mit Firmen aus der Region zusammenzuarbeiten. Derzeit sind Mitarbeiter der Grevesmühlener ZBO damit beschäftigt, Fußböden herauszubrechen und Wände neu zu ziehen. Auch die Fenster und Türen kommen aus der Region.

Bevor der detaillierte Innenausbau im Oktober beginnt, soll die Außenhaut fertig und das Dach gedämmt sein. Neue Klinkersteine werden ab dem 19. August verbaut. Im oberen Bereich soll wieder eine Holzverkleidung angebracht werden. „Die Scheune als solche soll dem Original sehr ähneln“, erläutert Thomas Wiencke, Landschaftsgestalter und Bruder von Juniorchef Christian Wiencke. Er ist maßgeblich für den Scheunenumbau verantwortlich, leitet jede Baubesprechung, die wöchentlich stattfindet.

Auch wenn vieles erneuert wird, weil es einfach notwendig ist, bleiben die Holzbalken im Innenbereich als Originale erhalten. Alt und neu vereinen und verbinden – für jeden Architekten eine Herausforderung und große Freude gleichermaßen.

Traditionelle Ausstellungen finden statt

Geplant wird das Vorhaben schon seit 2016. Die Baugenehmigung ist 2017 erteilt, der Fördermittelbescheid Anfang 2019 überreicht worden. Ausdauer musste Familie Wiencke also schon beweisen. Ziel der Fertigstellung ist Mai 2020. „Dann stehen auch schon drei Veranstaltungen im Kalender“, erläutert Thomas Wiencke. Es ist also allmählich ein Ende abzusehen. Die traditionellen Ausstellungen zu Weihnachten und zu Ostern werden trotz der Baumaßnahmen stattfinden, verspricht er.

Mit der Sanierung der Scheune sollen auch neue Parkplätze entstehen. Ebenso wird es auf dem Spielplatz Veränderungen geben. „Er wird auf jeden Fall größer“, verrät Thomas Wiencke. Auch Tierliebhaber kommen auf ihre Kosten. Alpakas, Esel und Co. sollen in einem Gehege Platz finden und im kommenden Jahr wird ein Brotbackofen angeheizt. Und wer Familie Wiencke kennt, weiß, dass es längst weitere Pläne gibt. Zum einen soll der Vorplatz der Scheune erneuert werden. Einen festen Termin gibt es dafür aber noch nicht.

