Proseken

Wegen eines Falls von sexueller Belästigung ermittelt die Polizei. Der Fall ereignete sich in Proseken. Am 8. Mai hatte die Polizei den Hinweis erhalten, dass vor der Regionalen Schule in Proseken eine Gruppe von jungen Mädchen durch zwei Männer angesprochen worden sei. Die beiden Männer sollen den Mädchen Komplimente gemacht und nach deren Telefonnummern gefragt haben. Der Hinweisgeber sei daraufhin eingeschritten und habe die beiden Männer gefragt, was sie damit bezwecken. Ein weiterer Vater kam hinzu, was dazu führte, dass die beiden Männer in einen Pkw BMW stiegen und davonfuhren. Sowohl dessen Fahrerin wie auch die beiden Männer, die die Schülerinnen angesprochen hatten, sind der Polizei bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen zunächst wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung aufgenommen.

Tipps und Hinweise der Polizei: Mit den Kindern sollte über derartige Sachverhalte gesprochen werden – verbunden mit Hinweisen, wie sich die Kinder beim Ansprechen durch Unbekannte verhalten sollen: Keinesfalls zu Fremden ins Auto einsteigen. Nach Möglichkeit die verdächtige Person/das verdächtige Fahrzeug beschreiben und das Kennzeichen notieren. Die Kinder sollten wissen, dass ihre Eltern niemals ihnen fremde Personen mit der Abholung von der Schule beauftragen würden. Kinder sollten lernen, deutlich „Nein“ zu sagen.

Die Polizei darum, verdächtige Wahrnehmungen umgehend der örtlichen Polizeidienststelle bzw. über Notruf zu melden.

OZ