Boltenhagen

Erneuter Diebstahl im Ostseebad: In der Nacht vom 3. auf den 4. August haben Unbekannte vier E-Bikes in der Ostseeallee und im Dünenweg in Boltenhagen gestohlen. Zwei der Räder befanden sich in einem Schuppen und zwei waren an einen Fahrradständer angeschlossen. Der Gesamtschaden beträgt laut Polizeiangaben rund 5600 Euro.

Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat oder andere Hinweise zu dem Diebstahl geben kann, wird gebeten, sich an der Polizei in Grevesmühlen unter (Tel. 03881 720-0) zu wenden.

Zuletzt hatten Unbekannte in der Nacht vom 29. auf den 30. Juli sechs Fahrräder an vier Häusern im Ortsteil Tarnewitz und im Hauptort Boltenhagen gestohlen. Darunter befanden sich auch zwei E-Bikes.

Von OZ