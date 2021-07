Ernstings Family bleibt in Grevesmühlen: Hierhin zieht die neue Filiale

Grevesmühlen

Gute Nachrichten für die Gewerbetreibenden in der Augst-Bebel-Straße in Grevesmühlen. Am 30. Juli wird Ernstings Family die neue Filiale in der Straße eröffnen. Im Gebäude Nummer 5, das die Wobag neu errichtet hat, wird das Geschäft auf rund 150 Quadratmetern seinen Betrieb aufnehmen. Die Filiale in der Wismarschen Straße wird geschlossen. Derzeit ist noch unklar, was mit der Fläche dort geschehen wird. Ernstings war seit dem Brand in einem Nachbarhaus im Jahr 2018, durch den auch die Filiale betroffen war, auf der Suche nach einer neuen Fläche.

Doch die Auflagen, die erfüllt werden mussten, waren mit den vorhandenen Immobilien in Grevesmühlen nicht zu erfüllen: Mehr als 200 Quadratmeter und barrierefrei, damit auch Mütter mit Kinderwagen dort einkaufen können, waren nur zwei von mehreren Kriterien. Auch die Verhandlungen mit der Wobag, dem neuen Vermieter für Ernstings, zogen sich über Monate hin. Inzwischen sind die Verträge unterzeichnet, die Zukunft eines der wichtigsten Geschäfte – laut einer Untersuchung gehört die Ernstings-Filiale zu den sogenannten Magneten in der Grevesmühlener Innenstadt – gesichert.

Vier Mitarbeiterinnen ziehen mit um

Wie eine Sprecherin des Unternehmens mitteilte, würden die vier Mitarbeiterinnen, die in der Wismarschen Straße beschäftigt seien, auch mit in die August-Bebel-Straße umziehen. Das Sortiment könne aufgrund der größeren Fläche deutlich breiter gefächert werden.

Der Brand in der Wismarschen Straße Erst im April 2019 war die Filiale in der Wismarschen Straße nach dem verheerenden Brand im Eingang des Nachbarhauses wieder eröffnet worden. Seit 1991 gibt es Ernstings Family in Grevesmühlen. Im September 2018 war in einem Hauseingang direkt neben der Filiale in Grevesmühlens Innenstadt ein Feuer ausgebrochen. Das Wohnhaus wurde dabei so schwer beschädigt, dass es unbewohnbar war. Das Problem: Der Qualm war auch in die Räume von Family gedrungen, zudem hatte die Hitze Teile des Verkaufsraumes erheblich beschädigt. Sämtlich Waren, die sich dort befanden, mussten vernichtet werden. Gerüchte machten in Grevesmühlen die Runde, dass Family sich aus der Stadt zurückziehen würde. Doch ein halbes Jahr später öffnete die Filiale wieder. Im Rahmen des Feuers im Spätsommer 2018 ermittelte die Polizei wegen mehrerer Fälle von Brandstiftung in Grevesmühlen und Umgebung in diesem Zeitraum. Auch das Feuer in der Wismarschen Straße war vorsätzlich gelegt worden. Unter anderem brannten mehrfach Müllcontainer im Ploggenseering, die Feuer sorgten für erheblichen Sachschaden, ebenso wie der Brand zweier Lagerhallen mit Stroh im Landwirtschaftsbetrieb Grevesmühlen. Anfang 2019 konnten die Ermittler dann einen 21-Jährigen, der in dem betroffenen Landwirtschaftsbetrieb beschäftigt war, vorläufig festnehmen, er räumte die Taten ein. Das Feuer in der Wismarschen Straße allerdings will er nicht gelegt haben.

Auch vonseiten der Wobag ist man froh über den Abschluss der Verträge, denn in dem Gebäude befindet sich nicht nur die neue Filiale, auch drei Wohnungen wurden neu gebaut. Die zwischen 79 und 90 Quadratmeter großen Unterkünfte sind bereits alle vermietet. Derzeit laufen im Erdgeschoss die Arbeiten für den Einzug von Ernstings. Eine Baustelle ist allerdings noch der Hof, der zum Komplex der Wobag gehört, die mehrere Gebäude dort erworben hat und sanieren lässt. Im Herbst will die Wobag selbst in die neuen Räume im vorderen Gebäude, dem ehemaligen Wohn- und Geschäftshaus der Familie Callies, umziehen. Weitere Gewerbeflächen seien dort noch zu vermieten, teilte das Unternehmen mit.

Wobag setzt die Strategie der letzten Jahr fort

Wobag-Chefin Uta Woge. Quelle: Michael Prochnow

Mit dem Großprojekt in der August-Bebel-Straße, das rund vier Millionen Euro kostet, setzt die Wobag als kommunales Unternehmen, das in Grevesmühlen sowie den umliegenden Kommunen Wohnungen vermarktet, seine Strategie in der ehemaligen Kreisstadt fort. Zahlreiche zum Teil seit Jahrzehnten leer stehende Gebäude hat die Wobag gekauft, saniert und vermietet. Allein in der August-Bebel-Straße gehören dazu die ehemalige Sparkasse, auf deren Gelände heute ein Mehrfamilienhaus mit Zugang zum Park steht, und das Eckgebäude zur Schulstraße, in dem sich mehrere Wohnungen sowie die Bäckerfiliale befinden. Mit dem Callies-Gebäude sowie den umliegenden Grundstücken wird der gesamte Bereich deutlich aufgewertet. Dort befand sich unmittelbar nach der Wende der Sitz der ersten Kreisverwaltung, später zog das Jobcenter dort ein, die letzten Jahre stand es leer.

Von Michael Prochnow