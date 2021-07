Groß Voigtshagen

Seit ein paar Tagen rollen wieder die Mähdrescher über die Felder. Rund 560 Hektar Raps und Getreide sollen auf Gut Groß Voigtshagen in diesen Tagen geerntet werden. „Mit der Gerste sind wir fertig, aktuell sind wir im Raps“, berichtet Betriebsleiter Axel Böttcher. Danach soll es sofort in den Weizen gehen. Bei den Erträgen hatte der erfahrene Ackerbauer mehr erhofft.

Verluste bei Gerste durch Hitze im Juni

„Vor allem bei der Gerste waren die Erwartungen höher“, sagt der 55-Jährige. Die Hitzewelle im Juni und die Trockenheit hätten größere Schäden verursacht als vermutet. Auch eine Blattkrankheit, gegen die in diesem Jahr erstmals kein Pflanzenschutzmittel zu Verfügung stand, habe die Pflanzen geschwächt. Für das bisherige Mittel wurde die Zulassung nicht verlängert. Böttcher: „All das schmälert den Ertrag.“

Betriebsleiter Axel Böttcher und Erntehelfer Wilhelm Harder (19) prüfen die Schare des Flügelschargrubbers. Quelle: Elke Ehlers

Jüngster Erntehelfer ist 17 Jahre alt

Was den Betriebsleiter aber freut: Auch in diesem Sommer wird das Team der festangestellten Mitarbeiter wieder durch engagierte Erntehelfer verstärkt. Jeremy Lucas Hasenbein ist der Jüngste, kennt den Betrieb aber schon am längsten. Er ist in Groß Voigtshagen aufgewachsen und hat schon als Zehnjähriger „gern auf dem Hof geholfen“, erzählt der 17-Jährige. Mit den Kindern des Chefs durfte er öfter mal auf dem Traktor und Mähdrescher mitfahren. Mit 16 machte er dann selbst den Traktorführerschein. Warum er jetzt als Erntehelfer arbeitet?

Erfahrung für eigenen Familienbetrieb sammeln

Jeremy grient: „Das ist ein cooler Ferienjob, man verdient auch gut“, meint der Abiturient, der nach den Ferien die 12. Klasse des Wismarer Fachgymnasiums besucht. Maria Ludovica von Twickel stammt aus dem Münsterland und hat gerade ihre Berufsausbildung abgeschlossen. Auch Lu, wie die 20-Jährige auf dem Gut genannt wird, hat einen bestimmten Grund für ihren Einsatz an der Küste: Sie will in anderen Betrieben dazulernen. Das Gut im Klützer Winkel ist auf Ackerbau spezialisiert und mit rund 800 Hektar deutlich größer als die beiden Familienbetriebe mit Sauenhaltung bzw. Milchkühen, in denen sie ihre Lehre absolvierte.

Erntezeiten Die Ernte der Gerste im Juni hat die Saison eröffnet. Sie wird als Tierfutter und Braugerste benutzt. Die Rapsernte beginnt etwa Mitte Juli und kann somit mit der Weizenernte kollidieren. Der optimale Erntezeitpunkt ist wegen der lange blühenden Ölfrucht allerdings schwierig zu bestimmen. Das Wetter und die Rapssorte sind auch hier weitere ausschlaggebende Faktoren. Sobald die Schoten braun und die Rapskörner darin schwarz sind wird geerntet. Dabei darf es nicht zu lange regnen, damit die Feuchte nicht über 11 Prozent liegt. Je nach Zeitpunkt der Aussaat wird auch jetzt im Juli der Weizen gedroschen. Das bedeutet, es werden noch etwas mehr landwirtschaftliche Fahrzeuge unterwegs sein, sobald das Wetter und der Reifegrad stimmen. Im September beginnt dann noch die Maisernte in der Region. Sie kann bis in den November hinein andauern. Aus dem Mais wird in der Regel Silage als Tierfutter gemacht oder er wird in Biogasanlagen genutzt.

(linkes Bild): Erntehelfer Maria Ludovica von Twickel (20) und Jeremy Lucas Hasenbein (17). (rechtes Bild): Wilhelm Harder (19) kennt sich mit dem Raupenschlepper gut aus. Ab Oktober will er studieren. Quelle: Elke Ehlers

Verantwortungsvoller Umgang mit teurer Technik

Für das Gespräch am Feldrand haben Lu und Jeremy nicht viel Zeit. Denn auf dem Mähdrescher, mit dem ihr Kollege Christoph Brunke seine Runden auf dem Acker dreht, blinkt die Rundumleuchte. Der Korntank ist fast voll. Die beiden Erntehelfer starten Trecker samt Anhänger, um die Druschfrüchte abzuholen. Betriebsleiter Böttcher weiß: Sie wollen zeigen, dass sie das Umladen während der Fahrt schon gut beherrschen. „Man merkt, dass ihnen das Spaß macht“, freut sich der 55-Jährige, der den Agrarbetrieb seit fast 20 Jahren leitet. Schon beim Einarbeiten hätten die jungen Leute bewiesen, dass ihnen die teure Technik anvertraut werden kann.

Betriebsleiter Axel Böttcher (r.) und Mitarbeiter Christoph Brunke Quelle: Elke Ehlers

Ernteeinsatz vor dem Studium

Auf dem Nachbarschlag ist Wilhelm Harder mit dem Raupenschlepper bei der Stoppelbearbeitung. Der 19-Jährige aus Lüdersdorf ist ebenfalls für ein paar Wochen Erntehelfer in Groß Voigtshagen. Gemeinsam mit Axel Böttcher prüft er, ob am Flügelschargrubber die Schare gewechselt werden müssen. Sein Abschlusszeugnis als Landwirt hat Willi bereits in der Tasche, ab Oktober will er in Rendsburg studieren. „Wir wollen den jungen Leuten gute Bedingungen bieten“, betont Gutschef Böttcher. Auf dem Betriebsgelände gibt es eine Erntehelferwohnung. Eine Mitarbeiterin packt jedem täglich ein Lunchpaket, auch Getränke sind gratis. Beim Grillabend können sich Saisonkräfte und Stammbesatzung kennenlernen. „Es ist uns wichtig, dass alle einen guten Draht zueinander haben“, meint Böttcher.

Saisonkräfte werden jedes Jahr benötigt

Gut Groß Voigtshagen braucht jedes Jahr vier Saisonkräfte, auch bei den Festangestellten wird demnächst eine Stelle frei. Mit Junglandwirten, Schülern und Studenten hat der Ackerbaubetrieb gute Erfahrungen gemacht. Die meisten seien wissbegierig und hochmotiviert. Viele bringen Erfahrungen aus ihren Lehrbetrieben mit. „Die jungen Leute sind eine Bereicherung für unser Team“, lobt der Gutschef die Erntehelfer.

Von Elke Ehlers