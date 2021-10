Erntehelfer stirbt bei Traktorunfall nahe Mallentin: Landwirt unter Schock

Mallentin

Ein junger Mann, der bei einem Landwirt in der Nähe von Grevesmühlen in der Maisernte gearbeitet hat, ist am Montagabend bei einem tragischen Unfall gestorben. Gegen 22 Uhr war der 17-Jährige mit einem Gespann aus Traktor und Anhänger auf der Landesstraße von Mallentin nach Schönberg unterwegs.

„Der junge Mann ist nach links von der Straße abgekommen, wo eine etwa drei Meter tiefe Böschung war. Er wurde aus der Fahrerkabine des Traktors geschleudert und überrollt“, schildert ein Sprecher der Polizeiinspektion Wismar. Entdeckt wurde der junge Mann von dem Landwirt, für den er im Ernteeinsatz war. Der ist völlig geschockt und kann sich nicht zu dem Unglück äußern. Weitere Details gibt auch die Polizei noch nicht bekannt, da der 17-Jährige aus dem Ausland kommt und zunächst die Angehörigen informiert werden sollen.

Andere Landwirte sind tief betroffen

Die Ursache des Unfalls ist bislang noch völlig unklar. In einer Rechtskurve kurz vor dem Abzweig nach Papenhusen führen einen Tag nach dem Unfall die Spuren geradeaus in Sträucher und eine Böschung hinab. Sachverständige der Dekra haben die Unfallstelle untersucht und auch der Traktor wird genau unter die Lupe genommen.

„Es muss untersucht werden, ob es ein technischer Defekt war oder etwas anderes“, sagt auch Petra Böttcher, Geschäftsführerin des Kreisbauernverbands Nordwestmecklenburg. „Wir sind alle tief getroffen von dem Unglück und es gibt große Anteilnahme unter den Landwirten“, sagt sie.

Große Gespanne in der Erntezeit

„Ein tödlicher Arbeitsunfall ist das Schlimmste, was einem Landwirt passieren kann“, sagt auch Daniel Bohl, der Vorstandsvorsitzende des Kreisbauernverbands, zu dem fast 270 Landwirtschaftsbetriebe gehören. „Da sind alle bei den Angehörigen und den Mitarbeitern des Betriebs.“ Die Landwirte sind sich bewusst, dass sie in der Erntezeit auch besonders sorgfältig auf die Sicherheit der Maschinen achten müssen.

„Bremsen, Beleuchtung und so weiter müssen immer kontrolliert werden. Da sprechen wir häufig drüber“, sagt Bohl. „Wir sind mit großen Gespannen im Verkehr unterwegs. Da muss alles richtig funktionieren.“ Dabei gehe es nicht nur um die eigene, sondern vor allem um die Sicherheit anderer Verkehrsteilnehmer.

Ein Maishäcksler erntet auf einem Feld bei Grevesmühlen. Nebenher fährt ein Gespann aus Traktor und Anhängern. (Archivbild) Quelle: Michael Prochnow

Traktorführerschein ab 16 Jahren

Mit Blick auf das Alter des Verunglückten sagt der Vorsitzende des Kreisbauernverbands: „Auch 17-Jährige können ein Jahr Erfahrung auf dem Traktor haben und dann sicher mit so einem Gespann unterwegs sein, wenn sie mit 16 den Führerschein gemacht haben.“ Für Land- und Forstwirte gibt es nämlich die Führerscheinklasse T.

Ab einem Alter von 16 Jahren kann man diese Fahrerlaubnis bekommen. Mit dem „Treckerführerschein“ dürfen 16-Jährige dann Schlepper mit einer Höchstgeschwindigkeit von bis zu 40 km/h und auch dafür zugelassene Anhänger fahren. Ab 18 Jahren dürfen Inhaber der Führerscheinklasse T automatisch Schlepper mit einer Höchstgeschwindigkeit von bis zu 60 km/h fahren.

Unfälle mit Traktoren

Erst in der vergangenen Woche war es zwischen Schwanbeck und Schönberg zu einem leichten Unfall zwischen einem Traktor und einem Schülerbus gekommen. Bei der leichten Kollision wurde niemand verletzt. Im Juli war der „Lütt Kaffeebrenner“ an einem Gleisübergang mit einem Traktor zusammengestoßen. Die Diesellok und ein Waggon entgleisten. Verletzt wurde niemand.

