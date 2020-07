Erntestart in Nordwestmecklenburg: Bauern freuen sich über gute Erträge bei der Gerste

Warin/Grevesmühlen

Die Gerste von Nordwestmecklenburgs Feldern ist geerntet und die Landwirte zeigen sich zufrieden. Nach den beiden letzten Sommern hat die wichtige Getreidepflanze in diesem Jahr gute Erträge erzielt.

Die Ernte der Gerste begann auf den meisten Feldern am vergangenen Wochenende oder Anfang der Woche. Etwa eine Woche lang haben die Bauern das Getreide mit Mähdreschern von den Feldern geerntet. Mitte Juli ist laut Kreisbauernverband auch ein normaler und idealer Zeitraum, um diese Pflanze zu ernten.

Anzeige

Erträge der Gerste liegen leicht über dem Durchschnitt

Ein Qualitätsmerkmal für die Gerstenernte ist das Hektolitergewicht – es kommt also darauf an, wie schwer die Gerste ist. „Man will große, schwere Körner haben, damit ein großer Mehlkörper entsteht. Der ist in diesem Jahr bei der Gerste in Nordwestmecklenburg gut ausgebildet“, erklärt Daniel Bohl, Vorsitzender des Kreisbauernverbandes Nordwestmecklenburg.

Weitere OZ+ Artikel

Er führt die guten Erträge auf die Niederschläge im Juni zurück, die dafür gesorgt haben, dass die Gerste große Körner ausbilden kann. Der Ertrag liege daher in diesem Jahr leicht über dem Durchschnitt – etwa fünf bis zehn Prozent. Für die Bauern ist das eine große Erleichterung – vor allem nach der katastrophalen Erntesaison vom Jahr 2018. Die diesjährige Ernte soll zumindest in Nordwestmecklenburg auch besser ausfallen als im letzten Jahr, erklärt Bohl, der selbst stellvertretender Vorsitzender der Wariner Pflanzenbau eG ist. Die Bauern könnten sich so nach zwei relativ schlechten Jahren ein kleines Polster erwirtschaften.

Schädlinge im Raps: Probleme mit Rapserdfloh

Als Nächstes wird laut Bohl aller Voraussicht nach der Raps von Nordwestmecklenburgs Feldern geerntet. Für die Ernte der Ölpflanze sei aber noch etwa eine Woche Zeit. Ganz reif sei der Raps noch nicht. Zum Teil seien noch unreife Schoten dran.

Daher werde die Ernte vermutlich erst in der letzten Juliwoche beginnen. Ob die Rapsernte auch besser als in den Vorjahren wird, sei schwer einzuschätzen. „Manche Bestände sind sauber. Bei manchen gucken Unkräuter mit durch. Über den Winter hatten wir auch mit einigen Rapsschädlingen, wie dem Rapserdfloh, zu kämpfen“, berichtet Bohl.

Daniel Bohl, Vorsitzender des Kreisbauernverbandes Nordwestmecklenburg: „Man will große, schwere Körner haben, damit ein großer Mehlkörper entsteht. Der ist in diesem Jahr bei der Gerste in Nordwestmecklenburg gut ausgebildet." Quelle: privat

Der Weizen werde in diesem Jahr vermutlich Anfang August von den Feldern geholt. Bei diesem Getreide sei Daniel Bohl optimistisch. Als Niederschläge im Juni herunterkamen, sei der Weizen zwar noch nicht ganz so weit entwickelt gewesen wie die Gerste, habe aber trotzdem auch von dem Regen profitieren können. Dennoch gebe es vereinzelt beim Weizen auch Bestände, die im Herbst nicht so gut bestellt werden konnten, weil es zu nass war und dadurch eine schwierige Entwicklung im Winter hatten.

In der Summe müsste es laut Bohl aber auch eine leicht überdurchschnittliche Weizenernte geben. Weizen anzubauen sei für Landwirte zudem mit am wirtschaftlichsten. Dazu gehöre auch Mais für Biogasanlagen und Zuckerrüben. Davon gebe es im Landkreis allerdings nicht so viele.

Bauernverband bittet Verkehrsteilnehmer um Verständnis

Der Bauernverband Mecklenburg-Vorpommern bittet Verkehrsteilnehmer während der Erntearbeiten zudem um Rücksicht. Auch wenn die modernen Zugmaschinen oftmals bis 50 km/h schnell seien: „Die Maschinen sind für Autofahrer oft überraschend breit und im Verhältnis doch sehr langsam“, sagt Verbandspräsident Detlef Kurreck.

Von unüberlegten Überholmanövern rät er daher ab. Der Bauernpräsident appelliert aber auch an die Landwirte, umsichtig mit den großen Maschinen zu agieren. Rücksicht sei von beiden Seiten gefragt.

Landwirtschaft in Nordwestmecklenburg 510 Landwirtschaftsbetriebe sind in Nordwestmecklenburg tätig. Die landwirtschaftliche Nutzfläche beträgt 139 029 Hektar, davon sind 122 430 Hektar Ackerland, 16 475 Hektar, Gründland, 118 Hektar Dauerkulturen. 5221 Hektar werden unter „sonstige“ aufgeführt. Die Daten stammen aus einer Statistik aus dem Jahr 2016.

Um Verständnis werden auch alle Reiter, Radler, Fußgänger, Jogger und Gassi-Geher gebeten. Sie sollen nur offizielle Straßen und Wege nutzen. Fahrgassen im Acker seien keine Spazier- oder Radwege und auch keine Parkplätze.

Trotz aller Rücksichtnahme müssen die Anwohner in den Dörfern und am Stadtrand in den Sommermonaten mit Lärm durch Erntearbeiten rechnen. Denn geerntet werden kann nur bei trockenem Wetter und die Landwirte und Lohnunternehmer sind in dieser Zeit auch an Sonn- und Feiertagen und bis in die späten Abendstunden unterwegs. Besonders wenn Regen angesagt wird, nutzen sie jede Minute, um ihre Ernte einzufahren. Der Bauernverband MV bittet die Bevölkerung dafür um Verständnis: „Die Landwirte in Mecklenburg-Vorpommern ernten in diesen Wochen die Lebensmittel, die schon bald in den Supermarktregalen zu finden sein werden“, heißt es.

Von Michaela Krohn