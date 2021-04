Erschließung verzögert sich: Grevesmühlen lehnt Kreditanfrage für Baugebiet ab

Grevesmühlen

Die Stadt Grevesmühlen hat eine Kreditanfrage der Gemeinde Testorf-Steinfort abgelehnt. Nachdem der Finanz- und der Hauptausschuss sich bereits gegen die Vergabe eines zinslosen Darlehens ausgesprochen hatten, haben die Stadtvertreter mit einem Beschluss das Thema beendet. Testorf-Steinfort muss sich die 800 000 Euro, die sie für die Erschließung eines neues Wohngebietes für Eigenheime braucht, auf dem freien Finanzmarkt suchen. Dass die Gemeinde überhaupt eine solche Anfrage an Grevesmühlen gestellt hat, hat einen simplen Grund.

Verwahrgeld für Guthaben auf dem Konto

Grevesmühlen verfügt über Rücklagen in Höhe von mehreren Millionen Euro, weil es aber seit Jahren keine Zinsen mehr gibt, die Kommunen stattdessen ein sogenanntes Verwahrgeld zahlen müssen, in Grevesmühlen waren das im vergangenen Jahr 25 000 Euro, hatte Testorf-Steinforts Bürgermeister Hans-Jürgen Vitense der Stadt den Vorschlag gemacht, einen Teil der Rücklagen lieber als zinsloses Darlehen zu vergeben. So käme die kleine Gemeinde an einen Kredit zum Nulltarif, und die Stadt müsste weniger Negativzinsen zahlen.

Mehrere Großprojekte in Planung

Maik Faasch (CDU) Quelle: privat

Doch bereits im Finanzausschuss hatte Maik Faasch, Stadtvertreter und Vorsitzender des Finanzausschusses, erklärt, dass Grevesmühlen seine Rücklagen demnächst selbst brauche angesichts der kostespieligen Großprojekte, die umgesetzt werden müssten. Das größte Vorhaben ist der Bau des Schulcampus’, der mit mindestens 30 Millionen Euro Gesamtkosten die Stadt erheblich belasten wird. Parallel dazu plant die Stadt für rund fünf Millionen Euro ein Mehrzweckgebäude für die Grundschule Fritz-Reuter. Unklar ist derzeit noch, was die Absage der Kreditanfrage für Testorf-Steinfort bedeutet.

Von Michael Prochnow