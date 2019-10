Fesche Tänzer erobern Schönberger Palmberghalle

Schönberg

Es sollte nur ein Versuch des Vereins „Haus des Kindes“ in Schönberg sein – der sprichwörtlich eingeschlagen ist wie eine Bombe. Etwa 150 Mädchen und Jungen schauten am Freitagabend in der Palmberghalle vorbei. Angekündigt war dort die erste Kinderdisco in der Stadt.

Die erste Kinderdisco in Schönberg war ein voller Erfolg. Diese Mädels und Jungs wagten sich mit etwa 150 anderen Kindern auf die Tanzfläche. Quelle: Jana Franke

Bis 20 Uhr eroberten die Erst- bis Sechstklässler die Tanzfläche. „Wir werten die Veranstaltung in Ruhe aus und überlegen, ob es weitere geben wird. Vielleicht können wir die ja immer unter ein Motto stellen“, blickt die Geschäftsführerin des Vereins, Kati Eggert, in die Zukunft. Die Kinder jedenfalls würden das begrüßen.

Die erste Kinderdisco in Schönberg war ein voller Erfolg. Diese Mädels und Jungs wagten sich mit etwa 150 anderen Kindern auf die Tanzfläche. Quelle: Jana Franke

Richtig flott gemacht hatten sich einige für den Tanzabend – mit Hemd und gegeltem Haar die Jungs und Kleidchen sowie Hochsteckfrisuren die Mädels. Eltern waren übrigens nicht erlaubt. Feiern können die Knirpse auch ganz gut ohne Mama und Papa.

Von Jana Franke