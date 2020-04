Erste Schüler zurück im Unterricht: So bereiten sie die Schulen in Nordwestmecklenburg vor

Grevesmühlen/Klütz/Schönberg

Ab Montag kommt wieder mehr Leben in die Schulen – zumindest in die Regionalen Schulen und die Gymnasien im Landkreis. In den Abschlussklassen starten die Prüfungsvorbereitungen. Schulträger, Lehrer aber auch Schüler und Eltern stehen vor einer großen Herausforderung.

Ausreichend Desinfektionsmittel, Seife und Papierhandtücher stellt der Landkreis zur Verfügung. Organisieren müssen sich die Schulen aber alleine.

Grevesmühlen

Deutsch, Mathematik und Englisch steht auf dem Stundenplan der Zehntklässler der Regionalen Schule „Am Wasserturm“. Unterrichtet wird in drei Blöcken á 90 Minuten. Dazwischen liegen 20-minütige Pausen. „Wir gestalten alles zeitversetzt“, erläutert Schulleiterin Brunhilde Hallmann.

Brunhilde Hallmann, Schulleiterin der Regionale Schule „Am Wasserturm“ in Grevesmühlen Quelle: Jana Franke

Das Schulgebäude betreten dürfen sie nur einzeln, ebenso sind keine gemeinsamen Gänge zur Toilette oder das Verlassen des Schulgeländes bis Unterrichtsende erlaubt. Eine Pausenversorgung aus der Cafeteria gibt es nicht.

Auch die Hygienemaßnahmen hält der Schulträger, die Stadt Grevesmühlen, streng. In jeder Pause ist eine Reinigungsfirma vor Ort, reinigt und desinfiziert die genutzten Klassenräume, Türklinken, Treppengeländer und Toiletten, versichert Alexander Rehwaldt von der Stadtverwaltung. „Außerdem stellen wir für die Schüler Desinfektionsmittel bereit“, so Brunhilde Hallmann.

Eine Woche später beginnen die Neuntklässler mit dem Unterricht. „Auch hier wird es Gruppen und Blockunterricht mit maximal 14 Schülern geben“, blickt die Schulleiterin voraus.

Das Gymnasium „Am Tannenberg“ hat den Vorteil, so beschreibt es Schulleiterin Andrea Großmann, dass die große Sporthalle für den Konsultationsunterricht ab der kommenden Woche genutzt werden kann. In die Abiturprüfungen gehen 79 Schüler, zehn Schüler streben die mittlere Reife am Gymnasium an. Vorbereitet werden sie in Mathematik, Deutsch und Englisch.

„Wir werden entsprechende Schilder hinstellen, dass bestimmte Türen nur als Ein- beziehungsweise als Ausgang genutzt werden“, erklärt die Schulleiterin. Ebenso werde an die Schüler appelliert, im Schulgebäude und auf dem Pausenhof Abstand zu halten.

Eine Herausforderung wird ab 4. Mai die Beschulung der Viertklässler in den beiden Grevesmühlener Grundschulen. Die Hygienemaßnahmen und die Abstandsregeln in den Klassenräumen sind gesichert. Der Unterricht wird auch in Gruppen erfolgen. „Nun können wir nur noch an die Eltern appellieren, dass sie ihre Kinder auf die eigenen Maßnahmen zu Hygiene und Abstand vor allem auch in den Pausen vorbereiten“, so Alexander Rehwaldt.

Auch das Gymnasium blickt mit gemischten Gefühlen auf den 4. Mai. „Räumlich bekommen wir das alles hin“, so Schulleiterin Andrea Großmann. Sorge bereite ihr die Absicherung des Unterrichts, da nicht alle Lehrer eingesetzt werden können. Entweder gehören sie zur Risikogruppe oder sie sind ab der Prüfungszeit für die Korrekturen freigestellt. „Wir warten täglich auf die Handlungsanweisungen des Ministeriums“, so Großmann. Unter anderem auch auf die Information, wie viele Noten die Elftklässler einbringen müssen.

Unterrichtet werden sollen die Elftklässler dann an Präsenztagen mit einem Sonderstundenplan, an anderen Tagen digital. Die Gewichtung wird noch festgelegt.

Schönberg

Unter Beachtung der Hygienevorschriften und Abstandsregeln beginnt am 27. April auch der Unterricht in der Regionalen Schule mit Grundschule in Schönberg. „Es sind bei uns aller Voraussicht nach neun Schüler der zehnten Klasse“, erklärt Schulleiterin Sabine Hoffmann. Ab dem 4. Mai dürfen auch die 60 Schüler der vierten Klassen und rund 40 Neuntklässler in den Unterricht. „Wir teilen die Klassen in Gruppen auf“, kündigt die Schulleiterin an. Große Abstände zwischen den Schülern werden so eingehalten.

Sabine Hoffmann, Leiterin der Regionalen Schule mit Grundschule in Schönberg Quelle: Daniel Heidmann

Das ist auch am Ernst-Barlach-Gymnasium gewährleistet. Vor allem werden hier auch Pausenaufsichten verstärkt. Ab Montag können die 70 Zwölftklässler wieder zur Schule. Hinzu kommen drei Zehntklässler, die die Mittlere Reife anstreben. Ab 4. Mai dürfen die 84 Elftklässler wieder ins Gymnasium.

Selmsdorf und Dassow

Unterricht auf andere Weise auch in der Grundschule in Selmsdorf. Die vierten Klassen werden auf mehrere Räume verteilt. „Die Anzahl der Schüler in einer Gruppe richtet sich nach der Raumgröße“, erläutert Schulleiterin Mandy Voß. Um maximal 47 Viertklässler geht es in Selmsdorf. Unterrichtsbeginn: 4. Mai.

Mandy Voß, Leiterin der Grundschule in Selmsdorf Quelle: Dirk Hoffmann

24 Zehntklässler dürfen ab dem 27. April wieder die Regionale Schule mit Grundschule in Dassow besuchen. Hinzu kommen ab dem 4. Mai bis zu 34 Schüler der neunten Klassen und bis zu 32 Viertklässler. Nach Auskunft der Schulleiterin Sabine Kurda werden die Klassen geteilt und die Pausenzeiten gestaffelt, um die Abstandsregelungen einzuhalten.

Lüdersdorf und Herrnburg

Mit 22 Zehntklässlern ab dem 27. April rechnet Henning Klöpfel, Leiter der Regionalen Schule mit Grundschule Lüdersdorf. Die Schüler werden in zwei Lerngruppen unterteilt, die dann in unterschiedlichen Räumen unterrichtet werden. Die Gruppen nutzen verschiedene Ein- und Ausgänge und halten sich in den Pausen in getrennten Bereichen auf. Das gilt auch für bis zu 33 Schüler der neunten Klassen, die ab 4. Mai den Unterricht besuchen dürfen.

Während die oberen Klassen in der Gemeinde Lüdersdorf die Schule in Wahrsow besuchen, werden die Viertklässler ab 4. Mai wieder in der Grundschule in Herrnburg unterrichtet. Die 52 Mädchen und Jungen werden nach Auskunft von Henning Klöpfel in sechs Lerngruppen unterteilt, die dann in separaten Räumen unterrichtet werden und ihre Pausen unabhängig von den anderen Schülern verbringen sollen. Auch in Herrnburg werden alle Mädchen und Jungen über ihr notwendiges Verhalten informiert.

Klütz

Dem Unterrichtsstart für die Zehntklässler der Regionalen Schule Klütz sieht Schulleiterin Jana Malek noch ohne große Sorge entgegen. „Wir haben 21 Schüler, die wir in zwei Gruppen aufteilen“, sagt sie. „Sie können bei uns sogar in zwei unterschiedlichen Gebäuden untergebracht werden“, sagt sie und spricht auf das Haupthaus und das Nebengebäude, in dem sonst die jüngeren Klassen unterrichtet werden, an. „Die Lehrer werden dann wandern, sodass die Schüler den Raum nicht wechseln müssen.“ Auch die Sanitärbereiche seien so komplett getrennt.

Jana Malek, Leiterin der Regionalen Schule Klüz. Quelle: Gabriele Skorupski

Auch drei Pausenhelfer könnten bei 21 Schülern gut dafür sorgen, dass auf dem Hof die Abstandsregeln eingehalten werden. Schwieriger schätzt Jana Malek die Zeit ab dem 4. Mai ein, wenn auch die Neuntklässler wieder zur Schule kommen sollen. „Da haben wir zwei Klassen, die wir in vier Gruppen aufteilen müssen“, sagt Malek. „Dann ist man an der Grenze, was die Abstandsregeln angeht“, sagt sie.

Für die Zeit danach, in der weitere Klassen hinzukommen könnten, hat sie noch keine Idee. „Wichtig ist, dass die Kinder auch privat die Hygieneregeln einhalten. Da müssen die Eltern auf ihre Kinder einwirken.“

Kalkhorst und Boltenhagen

In den Grundschulen in Kalkhorst und Boltenhagen beginnt der Unterricht für die vierten Klassen am 4. Mai wieder. Mit 21 Kindern in einer vierten Klasse wird der Start in Kalkhorst beginnen. Auch sie werden aufgeteilt werden. „Ansonsten versuchen wir, den vorgegeben Hygieneplan umzusetzen“, sagt Schulleiterin Andrea Thomsen, die dazu im Kontakt mit der Schulrätin steht.

Dörthe Zimmermann leitet die Grundschule Boltenhagen. Quelle: Malte Behnk

In der Grundschule im Ostseebad Boltenhagen gibt es etwas mehr als 50 Viertklässler, die ab dem 4. Mai wieder zur Schule kommen sollen. „Solange es nur diese Schüler sind, haben wir viel Platz“, sagt Schulleiterin Dörthe Zimmermann. „Wir werden den Rahmenplan zur Hygiene, den wir vom Land bekommen haben, umsetzen. Für Lehrer und Schüler werden wir alles so gestalten, dass ihre Gesundheit geschützt wird“, so Zimmermann.

Die vergangenen Wochen, in denen die Kinder zu Hause bleiben mussten, wurden vor allem über die Schulhomepage koordiniert. Dort wurden Wochenpläne mit Aufgaben für die Klassenstufen veröffentlicht. „Das hat ganz gut funktioniert, aber die Lehrer vermissen die Kinder schon, auch wenn sie den Kontakt über Mails oder die Postbox des Leseportals Antolin gehalten haben“, sagt die Schulleiterin.

Für Kinder in allen Schulen gilt: Auf Antrag bei der Schulbehörde können Kinder zu Hause bleiben, die wegen einer Vorerkrankung ein erhöhtes Risiko haben, schwer an Covid-19 zu erkranken. Das gilt auch, wenn im Haushalt andere Menschen mit einem höheren Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf leben.

Von Jana Franke, Jürgen Lenz und Malte Behnk