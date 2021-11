Brook

Die Weihnachtswelt der Lebensart-Messe wird in diesem Jahr wieder in Brook aufgebaut. Von Freitag, 26. November, bis Sonntag, 28. November, bieten die Händler schöne Geschenkideen, Deko für die Weihnachtstage oder einfach einen stimmungsvollen Bummel über das Gelände.

Vor prächtiger Kulisse rund um und in den Scheunen des alten Brooker Gutes entsteht dann eine verträumte, ländlich wunderschöne Weihnachtsstadt, die alle Kinder in ihren Bann zieht und den Erwachsenen den Zauber der Weihnacht nahebringt. Lichterglanz, Weihnachtsmusik, Tannengrün, Märchenhaftes und das vielfältige Angebot der Aussteller ziehen jedes Jahr tausende Besucher an und stimmen auf das Weihnachtsfest ein. Etwa 90 Händler bauen ihre Stände auf dem Außengelände und in der großen Scheune auf.

Der Eintritt zur Lebensart-Weihnachtswelt auf Gut Brook kostet 6 Euro pro Person. Kinder und Jugendliche bis einschließlich 15 Jahre in Begleitung eines Erwachsenen haben freien Eintritt. Damit den Kleinen nicht zu langweilig wird, bieten die Veranstalter mit den Ausstellern verschiedene Aktionen zum Mitmachen, Mitgestalten oder Zuhören an.

Auf dem Gelände gilt die 2G-Regel. Das heißt, nur geimpfte oder von Covid19 genesene Besucher dürfen mit einem Nachweis auf den Weihnachtsmarkt. Dafür entfällt auf dem Gelände die Maskenpflicht, es gibt keine vorgegebenen Laufrouten und kein Zeitlimit für den Besuch.

Personen, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden dürfen, sind von der 2-G-Regel ausgenommen, sofern sie einen negativen PCR-Test einer zertifizierten Teststelle vorlegen und die Impfunfähigkeit mittels einer ärztlichen Bescheinigung nachweisen. Auch Kinder unter 12 Jahre sind von der 2-G-Regel ausgenommen, da sie noch nicht geimpft werden können. Kinder im Alter von 7 bis 11 Jahre müssen ebenfalls einen Testnachweis erbringen – der Nachweis der Schultestung ist ausreichend. Kinder bis einschließlich 6 Jahre sind von der Nachweispflicht ausgenommen.

Von Malte Behnk