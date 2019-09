Erster Fitness- und Gesundheitstag in Schönberg

Schönberg

Die Palmberghalle ist am Sonnabend, dem 28. September, Schauplatz des ersten Fitness- und Gesundheitstages in Schönberg. „Die Hälfte der Einnahmen spenden wir an den Badeteich Schönberg e.V.“ kündigt Anett Milech-Decker an. Ihr Fija-Fitnessstudio organisiert den Fitness- und Gesundheitstag zusammen mit zahlreichen Ausstellern und Sponsoren. Beginn: um 9 Uhr mit Begrüßung und einem gemeinsamen Aufwärmen für die Teilnehmer zahlreicher Workshops. Der erste startet um 10 Uhr.

Kinder werden kostenlos betreut

Wer will, kann mitmachen – oder die Kurse als Zuschauer von der Tribüne aus verfolgen. Die Teilnahme an einem Workshop kostet fünf Euro inklusive Mittagessen, das Thomas Vogt von Essenservice Vogt sponsert. Wer vier oder mehr Workshops nutzt, zahlt je 3,50 Euro. Kinder werden von 10 Uhr bis 18.30 Uhr kostenlos betreut. Sie bekommen Snacks und Getränke, die Sponsoren zur Verfügung stellen.

Erster Kurs ab 10 Uhr in der Palmberghalle: Step-Aerobic für Einsteiger. Zur gleichen Zeit startet ein Ernährungskurs im Fija-Fitnessstudio, Dassower Straße 6. In der Palmberghalle folgt um 11 Uhr eine Einführung in Tae Bo, eine Fitness-Sportart, die Elemente aus asiatischen Kampfsportarten mit Aerobic verbindet. Um 12.30 Uhr beginnt in der Palmberghalle ein Kinderturnen, um 13.30 Uhr ein Partner-Workout und um 14.30 Uhr Tae Bo für Fortgeschrittene. Um 15.30 Uhr schließt sich ein Step-Workout an. Auf diesen Workshop folgt um 16.30 Uhr ein Cross-Fit-Stationstraining und ab 17.30 Uhr ein Rückentraining.

Bei Erfolg weitere Fitness- und Gesundheitstage

Gegen 18.30 Uhr werden die Preise eines Gewinnspiels ausgelost. „Nebenbei sind einige Aussteller vor Ort, und es wird Kuchen, Kaffee und Würstchen geben“, erläutert Anett Milech-Decker. Sie kündigt an: „Sollte diese Veranstaltung erfolgreich sein, planen wir in Zukunft jährlich oder in größeren Abständen einen solchen Tag zu organisieren, immer in Verbindung mit dem guten Zweck für jeweils eine andere gemeinnützige Organisation unserer Stadt.“ Deshalb hoffen die Organisatoren und Unterstützer auf zahlreiche Teilnehmer.

Schauplatz des ersten Fitness- und Gesundheitstages in Schönberg: die Palmberghalle. Quelle: Jürgen Lenz

Anett Milech-Decker leitet seit zweieinhalb Jahrzehnten Fitness- und Gesundheitskurse. Am 11. November 2011 eröffnete die Schönbergerin das Fitnessstudio Fija. Die Abkürzung steht für: „Fitness in jedem Alter“. Es ist kein typisches Fitnessstudio. Die Inhaberin erklärt: „Unser Schwerpunkt liegt auf gesundheitsorientiertem Training mit der Zielgruppe 40 plus.“ Ein wichtiger Aspekt: Rehabilitationssport, vor allem für Rücken und Knie. Großen Wert legt Anett Milech-Decker auf individuelle Betreuung.

Ist sie froh, dass sie 2011 das Fitnessstudio gründete und sich damit selbstständig machte? „Unbedingt. Es ist genau so, wie ich es mir vorgestellt habe“, antwortet die Fitnesstrainerin, die seit vielen Jahren auch als lizenzierte Reha- und Präventionstrainerin arbeitet. Das Feedback sei sehr gut und: „Es ist ein super Netzwerk mit den Ärzten und Physiotherapeuten hier in Schönberg.“

Ehemaliger Profi von Hansa Rostock arbeitet mit

Anett Milech-Decker beschäftigt heute fünf Mitarbeiter. Zu ihnen gehört seit 2013 Jürgen Decker, ehemaliger Profi-Fußballer des FC Hansa Rostock und Trainer des FC Schönberg. Schwerpunkte des Diplom-Sportlehrers im Fija-Studio: allgemeine Fitness und Konditionstraining. Schwerpunkte seiner Frau: Rücken und Knie, persönliche Beratung, Gesundheitsanalyse, individuelles Erstellen von Trainingsplänen.

Seit 2011 hat Anett Milech-Decker zahlreiche medizinisch geprüfte Trainingsgeräte angeschafft und das Studio zwei Mal ausgebaut. Bei der Eröffnung standen den Kunden 80 Quadratmeter zur Verfügung. Jetzt sind es 220. Die nächste Erweiterung steht kurz bevor – in einem ehemaligen Blumenpavillon nur wenige Meter vom Fitnessstudio entfernt.

Von Jürgen Lenz