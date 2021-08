Erster Poeler Trecker-Treck ist ein Kampf der Giganten: 18 Tonnen Gewicht, 1600 PS

Insel Poel

XXL-Traktoren mit bis 18 Tonnen Gewicht und bis zu 1600 PS rollen am 28. und 29. August auf die Insel Poel. Der 1. Poeler Trecker-Treck wird zum Kampf der Giganten. „So ein Spektakel haben wir noch nicht auf der Insel gehabt“, blickt André Plath voraus.

Von Oldtimern bis Monster-Traktoren alle am Start

Der Landwirt und Pferdesportler ist Veranstalter des Traktorschleppens. Bei dem Motorsport muss ein Bremswagen von einem Traktor möglichst weit gezogen werden. 80 Meter ist die Strecke lang. Es geht nicht um die Zeit. Gewinner ist, wer die Strecke mit dem größten Widerstand bewältigt. Die Trecker werden dazu in verschiedene Klassen eingeteilt.

Auf dem früheren Armeegelände in Neuhof bei Timmendorf sind Oldtimer, normale, getunte, selbst gebaute und Monster-Traktoren russischer Bauart am Start.

Organisator rechnet mit rund 220 Traktoren

Renee Fedtke, Cheforganisator der Veranstaltung, rechnet mit rund 220 Traktoren. „Mein Bauchgefühl sagt mir, dass 3500 Besucher kommen.“ Der Mann aus Zurow bei Wismar ist ein Kenner der Szene. Vor zwölf Jahren kam er zum Traktor-Pulling. „Beim ersten Pullen habe ich Blut geleckt. Ich weiß noch, wie ich mir damals sagte, das ist genau das, was du willst.“

Großer Bremswagen heißt „Big Mamba“

Renee Fedtke aus Zurow, hier mit seinem selbst gebauten Bremswagen „Big Mamba“, ist der Organisationschef beim 1. Poeler Trecker-Treck. Quelle: Heiko Hoffmann

Der gelernte Landmaschinenschlosser, der in Zurow seit 17 Jahren einen Reifenservice betreibt, hat mehrere Traktoren gebaut, nimmt an Wettbewerben teil, organisiert Veranstaltungen und hat sogar zwei Bremswagen Marke Eigenbau. Den großen Bremswagen, 9,27 Meter lang und 2,50 Meter breit, hat er während der Corona-Pause gebaut. „Big Mamba“, so der Name, soll Traktoren von 3,5 bis 18 Tonnen bremsen.

„Ich bin infiziert von dem Motorsport“, sagt der 52-Jährige. Ob Grimmen, Lübtheen, Lalendorf, Banzkow, Jesendorf oder Lützow: Die Fedtkes und ihr Team kennen alle Bahnen. Sie werden von Veranstaltern gebucht. Auf Poel leistet Andree Fedtke Pionierarbeit. Wenn es ein Erfolg wird, soll die Veranstaltung fortgeführt werden.

Nach Trecker-Treck steigt Mudder Island auf Poel

Die Insel Poel wird innerhalb weniger Tage zum Mekka zweier großer Veranstaltungen von überregionalem Interesse. Eine Woche nach dem Trecker-Treck geht der Hindernislauf Mudder Island am 4./5. September über die Bühne. Start und Ziel ist auch hier das frühere DDR-Armeegelände in Neuhof.

„Ich bin infiziert von dem Motorsport.“ Renee Fedtke aus Zurow, Organisationschef beim 1. Poeler Trecker-Treck Quelle: Heiko Hoffmann

Renee Fedtke schwärmt: „Ist das ein tolles Gelände, ein Traum. Kein Haus in der Nähe, dafür die Ostsee. Das Traktor-Pulling auf Poel startet zur richtigen Zeit. Das ist die einzige Veranstaltung in Norddeutschland.“

Jeder Landwirt kann auf Poel mitmachen

Auf Poel werden Freaks aus Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Berlin und Niedersachsen erwartet, die auch an Pulling-Meisterschaften teilnehmen. Nach der langen Corona-Pause sind sie heiß, ihre Traktoren einem ersten Test zu unterziehen. Beim 1. Poeler Trecker-Treck kann jeder Landwirt und stolze Besitzer dieser Landmaschinen zwischen Grevesmühlen, Wismar, Bad Doberan und Rostock teilnehmen. Anmeldungen sind vor Ort möglich.

Programm und Eintritt Der 1. Poeler Trecker-Treck findet 28./29. August auf dem früheren Armee-Gelände Neuhof bei Timmendorf statt. Über Timmendorf erfolgt auch die Zufahrt. Sonnabend, 28. August: ab 11 Uhr Anmeldung für das Pulling, ab 13 Uhr Oldtimer-Traktorpulling bis etwa 18 Uhr, 19 bis 21 Uhr Show-Pulling. Sonntag, 29. August: ab 8 Uhr Anmeldung Traktorpulling, ab 9 Uhr Pulling der Wertungsklassen mit anschließender Preisverleihung gegen 18 Uhr. Eintritt: Tagesticket 5 Euro, Wochenendticket 8 Euro.

Der Sonnabend ist den Oldtimern vorbehalten. Abends steigt das Showpullen. Feuer wird aus dem Auspuff speien. Am Sonntag steigt das Traktorpulling ab 9 Uhr. „Einer vom Team Plath wird an den Start gehen“, lässt André Plath offen, ob er selbst oder ein Mitarbeiter sich hinters Lenkrad setzt.

Pulling-Ursprung in den USA

Das Traktor-Pulling entstand in den 1940er-Jahren in den USA. Nach der erfolgreichen Mechanisierung in der Landwirtschaft wollten die Bauern wissen, wer von ihnen den stärksten Traktor hat. Zunächst traten zwei Traktoren wie beim Tauziehen gegeneinander an, später wurden Felsbrocken gezogen. Durchgesetzt haben sich die Bremswagen.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Durch ein sich auf dem Bremswagen verschiebendes Gewicht, die sogenannte Back, kann der Bremswagen seinen Zugwiderstand ändern. Ein Moderator wird auf Poel die Besucher in die Pulling-Szene einweihen.

Von Heiko Hoffmann