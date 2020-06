Erstes Konzert nach Corona: Berliner Musiker-Duo tritt in Friedrichshagener Kirche auf

Friedrichshagen

Vermutlich hat sich Joachim Schünemann, Vorsitzender des Fördervereins zum Erhalt der Friedrichshagener Kirche, noch nie so darüber gefreut, ein Konzert ankündigen zu können, wie dieses, das am 28. Juni um 17 Uhr in der Friedrichshagener Kirche stattfindet. Mussten doch aufgrund der Corona-Pandemie bisher alle Frühlings-Veranstaltungen in der Dorfkirche abgesagt werden.

Endlich wieder Kultur in der Kirche

Nun, mit der Erlaubnis unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln wieder größere Menschengruppen in Innenräumen empfangen zu können, kann das Konzert des Berliner Musiker-Duos „Elysion“ tatsächlich stattfinden. „Ein wunderbares Konzert, in der Panflöte, Querflöte, Tin Wistle im Zusammenklang mit der Harfe erklingen werden.“, kündigt Schünemann an.

Das Duo „Elysion“ besteht aus der Harfenistin Jessyca Flemming und dem Flötisten Ernesto Villalobos. Mit dem Programm „Die Flöten des Pan“ haben sich die beiden Musiker thematisch des griechischen Hirtengottes angenommen und schaffen mit ihrer Mischung aus unterschiedlichsten Flötenklängen und Flemmings Harfe eine inspirierende Klangwelt. Musikalisch bewegt sich das Duo zwischen Barock, Klassik und Romantik bis hin zur traditionellen Musik aus Südamerika und dem Keltenreich.

Kirche zu Friedrichshagen (Nordwestmecklenburg, Gemeinde Upahl). Quelle: Annett Meinke

Eintritt nur mit Mund- und Nasen-Schutz

Der Eintritt zu diesem Konzert, gibt der Förderverein bekannt, ist wie immer frei, um Spenden wird gebeten. Gefördert wird die Veranstaltung vom Landkreis Nordwestmecklenburg und der Gemeinde Upahl.

Vorbeugend weist Vereinsvorsitzender Schünemann darauf hin, dass Einlass zum Konzert nur mit Mund- und Nasenschutz bis fünf Minuten vor Konzertbeginn gewährt werden kann. Zudem ist der Verein verpflichtet, die Kontaktdaten aller Besucher-innen zur Verfolgung möglicher Infektionsketten aufzunehmen und befristet (zwei Wochen) zu speichern.

Von Annett Meinke