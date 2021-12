Papenhusen

Die Gemeinde Stepenitztal ist eine der Kommunen, die Fördergeld vom Land für die Anschaffung eine Tragkraftspritzenfahrzeugs (TSF) für die Feuerwehr bekommen hat. Mecklenburg-Vorpommern stellt bis 2023 im Projekt „Zukunftsfähige Feuerwehr“ 50 Millionen Euro für die Anschaffung neuer Fahrzeuge zur Verfügung.

Das neue TSF für die Feuerwehr in Papenhusen ist eines von 265 solcher Einsatzfahrzeuge, deren Finanzierung bewilligt wurde. Die jeweiligen Gemeinden mussten nämlich einen Eigenanteil aufbringen und dann immer noch darauf hoffen, auch ausgewählt zu werden. Damshagen und Hohenkirchen waren aufgrund der Vielzahl der Anträge zum Beispiel leer ausgegangen.

Anschaffung ist „ganz wichtig“

„Für die Ortsfeuerwehr in Papenhusen und auch für die gesamte Gemeindefeuerwehr ist das neue Fahrzeug ganz wichtig“, sagt Peter Koth, Bürgermeister der großen Gemeinde Stepenitztal mit freiwilligen Feuerwehren in Gostorf, Mallentin, Börzow und Papenhusen. Die Gemeinde muss selber etwa 35 000 Euro für das fabrikneue Fahrzeug ausgeben, den Rest von etwa 120 000 Euro, die so ein Fahrzeug kostet, zahlt das Land.

Geräte für alle Arten von Einsätzen sind im TSF-W an Bord. Quelle: Karl-Ernst Schmidt

„Das ist eine sehr gute Unterstützung für uns als Gemeinde“, lobt Peter Koth das 50-Millionen-Euro-Projekt. „Das TSF ist jetzt das allererste neue Feuerwehrfahrzeug in der Gemeinde. Wir hatten sonst immer nur alte, gebrauchte.“ Auch die haben den Rettern und Helfern immer guten Dienst getan. Aber sie kommen in die Jahre. „Der Vorgänger des neuen Fahrzeugs ist über 30 Jahre alt und muss ausgesondert werden. Die Kameraden haben da immer wieder viel Eigenleistung und wir viel Geld reingesteckt“, sagt Koth. Nur so habe das Fahrzeug so lange funktioniert.

Pumpe, Werkzeuge und 1000-Liter-Tank

Das neue TSF-W ist mit sehr viel mehr hilfreicher Technik für den Fahrer ausgestattet. Es hat einen Tank für 1000 Liter Löschwasser und Platz für viele Geräte und Werkzeuge außer der Tragkraftspritze, einer Löschwasserpumpe, die am Heck des Fahrzeugs über eine Schublade herausgezogen werden kann. Sie kann zum Beispiel zu einem Gewässer getragen werden, von dem das Löschwasser dann zum Brandort gepumpt wird.

Außen und innen ist das Einsatzfahrzeug auf dem modernsten Stand. Quelle: Karl-Ernst Schmidt

Während andere Gemeinden eine Absage auf ihre Anträge an das Projekt „Zukunftsfähige Feuerwehr“ erhielten, profitiert die Gemeinde Stepenitztal sogar doppelt von der Förderung des Landes. „Wir brauchen auch in Gostorf ein neues TSF-W. Dafür soll es im Februar die Zusage geben“, sagt Peter Koth hoffnungsvoll. „Das zeigt aber auch ein wenig, wie alt unser Fuhrpark tatsächlich ist. Sonst hätten wir den Zuschlag vielleicht auch nicht bekommen.“

Auch am Feuerwehrstandort in Börzow gibt es ein in die Jahre gekommenes Einsatzfahrzeug. „Da werden wir uns auch etwas einfallen lassen müssen“, sagt der Bürgermeister.

Von Malte Behnk