Wohlenberg

Der tragische Unfall am Dienstagmorgen auf der Landesstraße an der Wohlenberger Wiek ist auch am Tag danach das Gesprächsthema in der Region. Bei dem Frontalzusammenstoß zwischen einem Transporter und einem Pick-up war ein 21-Jähriger ums Leben gekommen, der Fahrer und der Beifahrer des Pick-up wurden schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, kam der Transporter, der in Richtung Klütz unterwegs war, aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort prallten die Wagen dann kurz nach 8 Uhr frontal ineinander.

Vier Ersthelfer am Unfallort

Bevor Feuerwehr, Polizei und Rettungskräfte vor Ort waren, haben Ersthelfer sich um die Opfer gekümmert. Eine von ihnen ist Marion Hein, sie war zusammen mit ihrem Kollegen, einem ehrenamtlichen Feuerwehrmann, im Auto unterwegs, als sie auf dem Weg nach Wohlenberg auf die Unfallstelle trafen. „Von der anderen Seite kam noch ein Auto, darin war eine Krankenschwester und noch ein Mann“, erinnert sich die 60-Jährige an die ersten Bilder. „Die Krankenschwester kümmerte sich gleich um den eingeklemmten Fahrer in dem Transporter, sie rief, dass er einen schwachen Puls habe.“ In ihrer Erinnerung war der junge Mann bereits nicht mehr bei Bewusstsein, als die Ersthelfer eintrafen. Aber dass er sehr schwer verletzt war, war sofort zu erkennen.

Die Feuerwehren aus Boltenhagen, Klütz und Grevesmühlen waren vor Ort. Quelle: Karl-Ernst Schmidt

Unfallopfer stiegen allein aus dem Wrack aus

Die beiden Männer aus dem Ford Pick-up wurden bei dem Unfall zwar schwer verletzt, aber wie Marion Hein beschreibt, seien sie noch allein aus dem Wagen geklettert. „Der Fahrer lief plötzlich über den Parkplatz, wir haben ihn dann in die Bushaltestelle gesetzt und uns um ihn gekümmert.“ Die Krankenschwester, die, wie die 60-Jährige berichtet, sich mit eindrucksvoller Ruhe und Sachverstand um die Opfer gekümmert habe, hätte sich dann mit dem Beifahrer beschäftigt, der unter anderem Verletzungen im Gesicht davongetragen habe. Dass die Männer überhaupt allein aus dem Wrack gekommen seien, sei schon ein Wunder gewesen. In der ganzen Zeit jedoch blickten sie immer wieder zu dem Transporter, in dem der tödlich verletzte Fahrer eingeklemmt saß. Erst die Feuerwehr konnte ihn aus dem völlig zerstörten Fahrzeug befreien.

Hier gibt es Hilfe Die Notfallseelsorge ist eine Möglichkeit, wo Menschen Hilfe bekommen, die nach traumatischen Erlebnissen ihre Gedanken nicht allein verarbeiten können. Unter der Internetadresse www.notfallseelsorge.de gibt es Adressen und Ansprechpartner. Telefonisch ist die Seelsorge zu erreichen unter 0800/111 0 111 oder 0800/111 0 222, der Anruf ist kostenfrei.

Beklemmende Bilder im Kopf

Daran, wann genau die Rettungssanitäter eintrafen, kann sich Marion Hein nicht mehr erinnern, zu viele Eindrücke sind es, die auf sie einwirkten. Was sie jedoch nicht vergisst neben den furchtbaren Bildern: „Niemand hat uns gefragt, wie es uns denn überhaupt geht.“ Weder die Rettungskräfte noch die Polizei hätten sich um die Ersthelfer gekümmert. Nach einer Stunde fuhren Marion Hein und ihr Kollege dann weiter zur Arbeit. „Wir haben die ganze Zeit darüber gesprochen, was wir erlebt haben. Das hat gut getan.“ Auch nach der Arbeit habe sie mit der Familie weiter das Erlebte verarbeitet. Aber ob sie mit den Bildern im Kopf dauerhaft zurechtkommt, könne sie heute noch nicht sagen. „Ich hoffe es, aber die Nacht nach dem Unfall war schlimm. Ich habe schon einiges gesehen in meinem Leben, auch Tote. Aber dieser Unfall mit dem jungen Mann, das war etwas anderes.“ Sie hätte sich gewünscht, dass auch an der Unfallstelle sich jemand um die Ersthelfer kümmert, zumindest einmal nachfragt, ob sie vielleicht Hilfe benötigen. „Aber nichts ist passiert.“ Natürlich habe sie Verständnis, dass die Retter vor Ort ihren Job machen müssten. „Aber uns so ganz allein zu lassen, das fand ich nicht gut.“

Wie die Feuerwehrleute, vor Ort waren die Wehren aus Boltenhagen, Klütz und Grevesmühlen, am Dienstag nach dem Unfall berichteten, gebe es unter den Rettern mehrere Wege, um mit solchen Extremsituationen umzugehen. Neben einer Besprechung aller Feuerwehrleute noch direkt an der Unfallstelle würden sich die Männer und Frauen, die beim Einsatz dabei waren, im Gerätehaus zusammensetzen und über das Erlebte sprechen. Das würden sie nach jedem Einsatz machen, bei dem Menschen ums Leben gekommen oder schwer verletzt worden seien.

Von Michael Prochnow