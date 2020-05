Schönberg

Der Beginn der Corona-Krise traf Birte Bernstein hart. „Im März war der totale Einbruch“, berichtet die Erzählkünstlerin aus Schönberg. Bis heute kann sie auf keinen Feiern, Festen und anderen Veranstaltungen auftreten. Dieses Los teilt sie mit vielen Bühnenkünstlern. Birte Bernstein weiß sich aber zu helfen. Sie hat einen anderen Weg geschaffen, Menschen zu erreichen. Und das mit Erfolg. „Erzählkunst online“, nennt die 47-Jährige eine Veranstaltungsreihe, die sie in der Coronazeit ins Leben gerufen hat.

Die Profi-Erzählerin sagt: „Durch die Technik habe ich eine ganz gute Möglichkeit geschaffen.“ Sie sieht einen großen Bedarf, denn Menschen hätten ja auch in diesen Zeiten ein Bedürfnis nach guten Geschichten, nach Kultur und Unterhaltung.

Anzeige

So funktioniert „Erzählkunst online“

„Es auszuprobieren, war sehr aufregend“, berichtet Birte Bernstein. Rasch merkte sie: „Es geht per Videokonferenz auch.“

Weitere OZ+ Artikel

„Erzählkunst online“ funktioniert so: Birte Bernstein sitzt in ihrer Küche vor einer Kamera und die Zuschauer machen es sich zu Hause gemütlich. Auf dem Bildschirm des Computers, Laptops, Tablets oder Smartphones sieht das Publikum die Erzählerin und alle Zuschauer, die die Kamera eingeschaltet haben. Dann unterhält Birte Bernstein ihr Publikum so wie es Zuschauer von ihren zahlreichen Bühnenauftritten kennen: lebendig und mitreißend, immer ohne Buch und ohne Skript.

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Die Erzählkünstlerin erklärt: „Das ermöglicht eine Art von Kontakt in Zeiten der Kontaktsperre.“ Es mache ihr und dem Publikum viel Spaß, schaffe Verbindungen über Entfernungen hinweg. Birte Bernstein berichtet: „Es gruppieren sich Leute aus ganz Deutschland. Das wäre sonst gar nicht möglich.“ Birte Bernstein berichtet, das habe eine besondere verbindende Kraft. Oft würden Zuschauer sie hinterher anrufen. Jeder im Publikum kann sich aber auch am Ende der Onlineveranstaltung an die Erzählerin wenden.

Jeder Zuschauer sitzt in der ersten Reihe

Was bei Birte Bernsteins Auftritten im Internet sofort spürbar wird: „Erzählkunst online“ ist keine Aufzeichnung, kein Produkt aus der Konserve. Alles ist live. Wer möchte, kann Birte Bernstein näher heranzoomen. „Dadurch haben alle das Gefühl, sie sitzen in der ersten Reihe“, sagt die Erzählerin aus Schönberg und lächelt.

Im April begann Birte Bernstein eine Reihe mit Montagsmärchen, immer um 17 Uhr live im Internet. Vor 20 bis 30 Zuschauern erzählte sie Märchen und Geschichten. Es ging um Mut und Wunder, um Beharrlichkeit und Liebe, um Schicksal und Vergänglichkeit.

Märchenhafte Reise um die Welt

Von Montag, den 25. Mai, bis Montag, den 22. Juni, lädt Birte Bernstein zu einer weiteren digitalen Veranstaltungsreihe ein. Sie erläutert: „Jetzt geht es um eine märchenhafte Weltreise. Jeder Montag hat ein anderes Reiseziel.“ Immer ab 18 Uhr erzählt Birte Bernstein rund 30 bis 40 Minuten live. Sie nimmt ihr Publikum mit nach Irland, in den Orient, nach Japan, Afrika und Amerika.

Die Erzählerin aus Schönberg kündigt an: „Jeder Montag wird eine andere Stimmung haben und wir tauchen jedes Mal in eine andere Kultur ein.“ Birte Bernstein erzählt jeweils zwei bis drei Märchen und „eine Zugabe“. An diejenigen, die online dabei sein wollen, verschickt sie eine genaue Anleitung. Fünf Märchenmontage kosten insgesamt 32 Euro.

Schnuppertermin zum Ausprobieren

Zum Ausprobieren und Kennenlernen bietet Birte Bernstein einen kostenlosen Schnuppertermin an: Sonnabend, 23. Mai, ab 18 Uhr. Die Erzählerin erklärt: „Diesen Probetermin mit einer Kostprobe kleiner Märchen biete ich an, damit Interessierte es unverbindlich ausprobieren können. Und damit sie merken, dass der Umgang mit der Technik wirklich einfach ist und dass Märchen online viel Spaß machen.“ Fragen beantworte sie gerne.

Birte Bernstein trägt mit ausdrucksstarker Mimik Geschichten vor. Kinder und Erwachsene lauschen der Erzählerin seit zehn Jahren – wie hier im Denkmalhof in Schönberg. Quelle: Jürgen Lenz

Wer dabei sein möchte, kann Birte Bernstein anrufen: 0152 / 21 85 85 31 oder 038 828 / 80 93 22. Erreichbar ist die Erzählkünstlerin auch über ihre E-Mail-Adresse mail@funkenflug-erzaehlkunst.de.

Nach Corona-Krise wieder „reale“ Termine

Nach den ersten Lockerungen der Corona-Regeln kann Birte Bernstein wieder Termine außerhalb des Internets planen. Unlängst hatte sie ein Vorgespräch für eine Trauung. In der kommenden Woche gibt sie in Schwerin ein Seminar für angehende Waldorf-Lehrer.

Sie sagt: „Im Juni geht es in Boltenhagen hoffentlich wieder für mich los.“ Seit vier Jahren erzählt Birte Bernstein immer wieder in Kurpark, bei Spaziergängen und am Strand. Mit Blick auf die diesjährige Saison sagt die Erzählkünstlerin aus Schönberg: „Es sieht gut aus.“

Über den Autor

Lesen Sie auch:

Von Jürgen Lenz