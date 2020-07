Grevesmühlen/Mallentin

Plötzlich waren sie gefangen. Ein Entkommen gab es nicht. Die einzige Fluchtmöglichkeit war verschlossen. Der Sauerstoff wurde knapp. Und dann sind sie auch noch umhergewirbelt worden – von links nach rechts und von oben nach unten. Wie lange würden sie die Gewalt der Entführer aushalten, ohne sich ernsthaft zu verletzen? Oder würden sie vielleicht ersticken?

Fantasie hat Martina Tralau reichlich. Aus dem Stegreif erzählt die Grevesmühlenerin Abenteuer von Mariechen – einer kleinen Marienkäferdame. Erfreut hat die 62-jährige Erzieherin damit Mädchen und Jungen in der Mittelgruppe im Mallentiner Kindergarten. Vor der Mittagsruhe hat sie die Kinder Tag für Tag als Einschlafhilfe mit auf die abenteuerliche Reise genommen und Geschichten rund um Mariechen und ihre Freunde, die Grille „Zirpi“, die Hummel „Brumsel“, Regenwurm „Wurmi“ und „Horni“, die Hornisse, erzählt.

Liebenswertes Geschöpf als Mahnung

Ausgangspunkt war ein Erlebnis in der Kita. „Ich habe Kinder beobachtet, die Insekten tottrampelten, weil sie sie eklig fanden“, erklärt Martina Tralau. „Ich bin ein sehr naturverbundener Mensch“, sagt sie. Sie liebt ihren Garten, ihre Blumen, bastelt mit Naturmaterialien und fotografiert gern. „Ich finde, dass Insekten es wert sind, beachtet und geschützt zu werden.“ Das wollte sie auch den Kindern vermitteln und kreierte eine Geschichte rund um Mariechen. Jeden Tag erfuhren die Mädchen und Jungen mehr von dem liebenswerten Geschöpf, das auch mal in Gefahr war, Unwetter und Krankheiten überstehen musste. Immer gab ihre Mama mit auf den Weg: „Mariechen, du weißt, dass die Welt draußen gefährlich für uns sein kann. Schau dich immer um, ob Gefahr auf dich lauert.“

„Die Kinder haben zugehört und konnten gar nicht den nächsten Tag erwarten“, erinnert sich Martina Tralau. „Ich wollte ihnen eine andere Sichtweise auf die Natur geben“, erläutert sie ihr Ansinnen. Auf Anraten einer ehemaligen Kollegin und mittlerweile guten Freundin hat sie Mariechens Abenteuer zu Papier gebracht. „Ich habe ihr die Geschichten zum Lesen gegeben, und sie war der Meinung, dass sie nicht in der Schublade verschwinden sollten“, erklärt Martina Tralau. Sie wandte sich an den NWM-Verlag in Grevesmühlen und entstanden ist letztlich ein 71-seitiges Buch für Vorschul- und Schulkinder. „Die Zeichnungen habe ich selbst angefertigt und finde das Endergebnis, wie das Buch gestaltet wurde, erstaunlich“, freut sie sich.

Buch ist ihrer Mutter gewidmet

Zunächst sind 24 Exemplare gedruckt worden. Die waren innerhalb kürzester Zeit vergriffen. Wenn weitere Nachfragen sind, wird es eine weitere Auflage geben. Gewidmet hat Martina Tralau das Buch ihrer Mutter. „Sie hat mich von klein auf mit viel Fantasie und selbst erdachten Geschichten begeistert“, begründet sie. Letztlich erging es ihr nicht anders als den Kindergartenkindern, die sie an den Abenteuern von Mariechen teilhaben ließ. „Jeden Abend habe ich mich auf eine neue Geschichte gefreut. Ich kann mich dunkel erinnern, dass mir meine Mutter Erlebnisse von einem Käfer erzählte. Genauere Erinnerungen daran habe ich aber nicht mehr.“

Ihre Mutter findet sich auch im Künstlernamen wieder. Als Martina Tramestein hat die Erzieherin das Buch geschrieben. Dabei setzt sich Tramestein aus drei Namen zusammen: Tralau, Meyer – ihr Mädchenname – und Steinfeld – der Mädchenname ihrer Mutter.

Martina Tralau ist ausgebildete Lehrerin. Nach der Wende schulte sie um und arbeitete als Steuerfachangestellte. Später arbeitete sie wieder als Pädagogin, unter anderem in der Mosaikschule in Grevesmühlen für Kinder mit Mehrfachbehinderungen. Dann bot sich die Gelegenheit in der Mallentiner Kita, die in Trägerschaft des Jugendhilfezentrums „ Käthe Kollwitz“ Rehna ist.

Da sie vor einiger Zeit vom Kindergarten- in den Krippenbereich wechselte, konnten die „Schlafkinder“ aus der Mittelgruppe nicht mehr erfahren, wie es um Mariechen steht. Hat sie jetzt selbst eine Familie? Was ist aus ihrer Mama geworden? Und die Entführung im Glas? Sind die Marienkäfer aus den Händen der beiden bösen Kleinkinder gerettet worden? Das erfahren Neugierige im Buch „Mariechens Abenteuer“. Kontakt zur Autorin kann über ihre Facebookseite aufgenommen werden – oder Sie, liebe Leser, schreiben die OZ an (grevesmuehlen@ostsee-zeitung.de). Wir stellen dann den Kontakt her.

