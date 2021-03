Es geht bald los: Der Bootsanleger am Vielbecker See wird saniert

Grevesmühlen

Rund 324 000 Euro wird die neue Anlegestelle samt Steganlage am Vielbecker See in Grevesmühlen kosten. Seit Jahren hatten die Mitglieder des Vereins Ortsgruppe IV angemahnt, dass die vorhandenen Bauten weder sicher noch dauerhaft nutzbar seien. Eigentlich sollten die Arbeiten, zumindest der Abbruch Ende vergangenen Jahres beginnen, doch seitdem wurden lediglich Bäume zurückgeschnitten, um Platz zu schaffen für die Baumaßnahmen. Warum ist immer noch nichts passiert?

85 Prozent Fördermittel sind bewilligt

Der Bootsanleger am Vielbecker See vom Steg aus gesehen. Quelle: Michael Prochnow

Wie Grevesmühlens Bauamtsleiter Holger Janke auf Nachfrage mitteilte, seien im Februar zwar alle notwendigen Genehmigungen erteilt worden. Aber es seien noch Gespräche mit dem Fördermittelgeber, 85 Prozent der Mittel kommen vom Europäischen Fischereifonds, notwendig, um Details für den neuen Anleger festzulegen. Im Anschluss würden die Ausschreibungen für die Arbeiten erfolgen, die dem Abriss beginnen werden. Voraussichtlicher Start soll noch in diesem Frühjahr sein. Die Mitglieder des Angelvereins Ortsgruppe IV stehen seit Monaten in den Startlöchern. Denn einen Teil der Arbeiten wollen sie in Eigenleistung erbringen. Geplant ist am Westufer des Vielbecker See eine nagelneue Steganlage.

5000 DDR-Mark für ein komplettes Bootshaus

Der Blick in Richtung Ostufer. Quelle: Michael Prochnow

Bis kurz nach der Wende gab es neben dem Anleger ein Bootshaus, das 1958 errichtet worden war. Die Abteilung Seesport der Gesellschaft für Sport und Technik betrieb dort Ruder- und Segelsport. Das Bootshaus hatten die Sportler damals in Eigenregie errichtet. Kostenpunkt für das Material für Steg und Haus damals: 5000 DDR-Mark.

Von Michael Prochnow