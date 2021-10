Es geht weiter in Grevesmühlen: Pachtvertrag mit Piraten Open Air wird neu aufgelegt

Grevesmühlen

Nach langen und teilweise kontroversen Debatten ist der erste Schritt getan: Die Stadt Grevesmühlen nimmt die Verhandlungen mit dem Piraten Open Air auf, um den auslaufenden Pachtvertrag zu verlängern. Nach dem Totalausfall der Spielzeit 2020 aufgrund der Pandemie und den Querelen in der diesjährigen Saison um fehlenden Gutachten, Baugenehmigungen und überschrittene Lärmschutzgrenzen haben sich die Stadtvertreter jetzt dazu entschieden, den Pachtvertrag zu verlängern. Der läuft nach zehn Jahren aus und soll nun um den gleichen Zeitraum verlängert werden.

Intendant Peter Venzmer in Grevesmühlen Quelle: Michael Prochnow

„Das ist ein gutes Signal“, kommentierte Intendant Peter Venzmer die Nachricht. „Es geht auf jeden Fall weiter.“ Jetzt wird über den Entwurf verhandelt, der in weiten Teilen dem ursprünglichen Vertrag entspricht und auch eine Kaufoption für das Areal an der Schweriner Landstraße enthält. Diese Option allerdings ist nicht unumstritten. Denn bislang hat die Kommune als Eigentümer der Fläche eine Handhabe, sollte es zu Problemen kommen. Bei einem Verkauf, den die Verantwortlichen des Theaters sich offen halten, würde diese Möglichkeit entfallen.

Diskussionen um Lärmschutz und Wahlwerbung

Bereits bei den Debatten in den Ausschüssen, die allesamt im nicht öffentlichen Teil stattfanden, hatte es reichlich Gesprächsbedarf gegeben. Ein Thema dabei neben Baugenehmigung und Lärmschutz: Die Wahlwerbung für Kerstin Weiss bei der Landratswahl im Frühsommer. Die vielen Plakate, die am Zaun des Theaters hingen hatten nicht nur für öffentliche Kritik, sondern auch für Ermittlungen der Staatsanwaltschaft gesorgt. Der Vorwurf dabei lautet, dass die damalige Amtsinhaberin Kerstin Weiss wohlwollende Entscheidungen in Bezug auf laufende Genehmigungsverfahren getroffen haben könnte, als Gegenleistung habe das Theater die Werbetrommel gerührt. Kerstin Weiss hatte daraufhin beteuert, dass die Vorwürfe jeglicher Grundlage entbehren würde, es gebe Verträge zwischen ihr und dem Theater in Sachen Marketing. Bislang sind die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft dazu noch nicht abgeschlossen.

Zuschauerzahlen halbiert im Vergleich zu Vorjahren

Rund 32 000 Zuschauer hatten in der abgelaufenen Saison das Theater in Grevesmühlen besucht. Aufgrund der Pandemie war die Spielzeit verkürzt und die maximale Zuschauerzahl pro Vorstellung begrenzt worden. In den vergangenen Jahren lag die Zahl der Besucher bei rund 60 000. Das Piraten Open Air war das einzige große Freilichttheater im Norden, das in dieser Saison überhaupt geöffnet hatte. Störtebeker auf Rügen und die Karl May-Festspiele in Bad Segeberg hatten aufgrund der Pandemie verzichtet.

Von Michael Prochnow