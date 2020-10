Rehna

Unternehmer Matthias Maack nimmt kein Blatt vor den Mund, wenn er über die Corona-Hilfen der Bundesregierung spricht. „ Lufthansa, Tui und den Werften wird geholfen, aber die Kleinen lassen sie verrecken“, sagt der 52-Jährige, der mit seinem Bruder Michael das Unternehmen „ Maack Event und Catering“ führt. Die Lage der Eventbranche sei katastrophal.

Für den Betrieb in Rehna ( Nordwestmecklenburg) sind Corona und die Folgen ein harter Schlag. Matthias Maack berichtet: „Wir haben einen Einbruch seit Corona. Es ist fast auf Null bis auf Familienfeiern.“ Kunden würden von Bundespolitik und Medien verunsichert. Sie würden die Lage dramatisieren, meint der Unternehmer. Dann lobt er die Schweriner Landesregierung. Sie handhabe einiges lockerer. Matthias Maack sagt: „Das ist auch berichtigt. Die Fallzahlen hier sind sehr gering.“

Die Brüder sind froh, dass sie mit einem Getränkefachhandel ein zusätzliches Standbein haben. „Er läuft auch in Corona-Zeiten“, berichtet Matthias Maack. Dann ergänzt er: „Es reicht lange nicht aus, um unsere Kosten zu decken.“ Von zwölf Mitarbeitern, die die Brüder beschäftigen, sind sieben in Kurzarbeit. 75 Prozent der Fahrzeuge wurden abgemeldet.

Musik-Event auf 2021 verschoben

Matthias Maack erklärt: „Es ist für Firmen wie uns nicht einfach durchzuhalten, und der Winter steht vor der Tür.“ Alle größeren Veranstaltungen mussten abgesagt werden. Die Brüder haben das für dieses Jahr geplante „ Rehna Open Air“ mit Kerstin Ott, Marianne Rosenberg und der Gruppe Stereoact auf den 28. August 2021 verlegt. „Unter Vorbehalt“, erläutert Matthias Maack. Er hofft, dass es stattfinden kann. Ein Grund: Die Künstler wurden bereits vor dem geplanten Auftritt in diesem Jahr anbezahlt.

Michael und Matthias Maack sind seit Jahren erfolgreiche Unternehmer. Sie übernahmen 2010 den Getränkefachhandel, den ihre Eltern in Rehna gegründet hatten. Später gestalteten sie den historischen Bahnhof in ihrer Heimatstadt zur Eventlocation für Familienfeiern und andere Veranstaltungen um. Weithin bekannt ist ihre Firma „ Maack Event und Catering“ als Veranstalter von Open-Air-Konzerten mit Stars wie Nena, Jürgen Drews, den Puhdys und DJ Ötzi. 2016 wurden die Brüder in Nordwestmecklenburg als Unternehmer des Jahres geehrt.

