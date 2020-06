Ewige Liebe auf dem Warnkenhagener Mühlenteich

Warnkenhagen

Schwäne haben so einigen Menschen etwas voraus: Sie sind sich ein Leben lang treu, heißt es. Diese Tiere waren schon immer das Symbol von Liebe. Viele Dichter und Schriftsteller greifen gerne zum Schwan, wenn es in ihren Werken um Liebe, Stolz, Jugend und Alter geht.

Auf dem Mühlenteich in Warnkenhagen hat sich ein Pärchen heimisch eingerichtet. Am 20. Mai kamen die Nachkommen zur Welt. Schon nach einem Tag folgten sie ihren Eltern und fraßen selbstständig. Mama Schwan hilft bei der Nahrungssuche, reißt Pflanzen ab und zerkleinert sie, sodass die Jungen sie fressen können. In etwa drei Wochen sind die Kleinen ganz selbstständig.

Flügge werden die jungen Schwäne nach 120 bis 150 Tagen. Meist bleiben sie aber noch bis zum Winter bei ihren Eltern. Dann werden sie vertrieben und gründen mit zwei bis vier Jahren einen eigenen Partner, mit dem sie dann bis ans Ende des Lebens zusammenbleiben.

Von Jana Franke