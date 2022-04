Grevesmühlen

Milch und Fleisch werden teurer in den Supermärkten. Müsste es da den Landwirten in Nordwestmecklenburg nicht gut gehen? Nein, ganz im Gegenteil. „Uns laufen die Kosten davon“, berichtet Rainer Mann von der Rainer und Christian Mann GbR in Steinbeck. Landwirtschaftsbetriebe mit Tierhaltung wie dieser leiden besonders unter Folgen von Putins Angriffskriegs gegen die Ukraine. Futter, Düngemittel, Energie: Alles kostet jetzt viel mehr – mit drastischen Folgen. Die Krise beschleunigt einen Trend in der Tierhaltung, den Rainer Mann so beschreibt: „Viele haben schon aufgehört, andere hören auf.“

Gut Brook ist Nordwestmecklenburgs größter Biobetrieb. Er stellt den Unternehmensbereich Tierproduktion ein. Das bestätigte die Verwaltung auf Anfrage. Landrat Tino Schomann (CDU) informiert: „Weitere Aufgaben sind zumindest angekündigt.“ Folgen des Kriegs gegen die Ukraine würden auf die hiesige Landwirtschaft durchschlagen – vor allem auf die Tierproduktion. Ursachen seien die drastisch gestiegenen Energie- und Futtermittelkosten und der neue Rohstoffmangel. Schomann informierte unlängst die Abgeordneten des Kreistags in Nordwestmecklenburg: „Die aktuellen Verkaufspreise für viele tierische Produkte können dies nicht kompensieren.“

Rainer Mann bestätigt, dass zwar die Preise für Milch und Fleisch gestiegen sind, aber die Kosten der Betriebe deutlich mehr. Der Landwirt nennt ein Beispiel: Bevor Russland die Ukraine überfiel, bezahlte er für Stickstoffdünger 550 Euro pro Tonne. Der Preis ist auf 950 Euro hochgeschnellt, obwohl die Ware, der jetzt verkauft wird, noch vor dem Krieg produziert wurde. Die Folgen sind bitter. Der Betrieb mit 250 Kühen, Nachzucht und 500 Hektar Acker hat unlängst Geld in einen tierwohlgerechten Umbau gesteckt. „Und jetzt kommt die Krise.“

Kostenexplosion: Brandbeschleuniger für bedrohte Betriebe

Hintergründe erklärt Dorothea Bredenkamp, Geschäftsführerin des Kreisbauernverbands Nordwestmecklenburg. Sie erläutert: „Die tierhaltenden Betriebe stehen schon seit längerer Zeit unter großem Druck.“ Und dann sank auch noch die Nachfrage mit Beginn der Pandemie. Gastronomie und Hotellerie sind seitdem eingeschränkt, bestellen weniger als vorher. Die Geschäftsführerin erklärt: „Aufgrund des niedrigen Preisniveaus der Vorjahre war es den Betrieben kaum möglich, Rücklagen zu bilden, auf die in der Zeit, in der sich die Situation immer weiter zuspitzt, zurückgegriffen werden kann.“

Hinzu kommt nach Dorothea Bredenkamps Auskunft: Landwirte haben keine Planungssicherheit für Investitionen mehr. Ihnen fehlen verlässliche Angaben, welche Anforderungen an die Tierhaltung in Zukunft gelten werden. Dass Landwirte in Nordwestmecklenburg die Tierhaltung aufgeben, ist nach Dorothea Bredenkamps Erfahrungen nicht allein ein Ergebnis der derzeit stark gestiegenen Kosten. Sie wirken eher wie ein „Brandbeschleuniger.“

Förderprogramme behindern jetzt die Landwirte

Wie gehen die Landwirte in Nordwestmecklenburg damit um? Die Geschäftsführerin des Kreisbauernverbands antwortet: „Die Möglichkeiten, auf diese Kostenspirale zu reagieren, sind sehr beschränkt.“ Betriebe können ihre Produktion nicht einfach herunterfahren oder kurzfristig mehr eigenes Futter erzeugen. Dorothea Bredenkamp erläutert: „Anbaupläne werden für mehrere Jahre im Voraus erstellt und die Aussaat von Wintergetreide und Raps erfolgte bereits im Herbst des Vorjahres.“ Zudem können Landwirte das Anbausystem nicht umstellen, wie sie vielleicht wollen. Politische Rahmenbedingungen hindern sie daran. Viele Betriebe haben sich wegen Förderprogrammen festgelegt. Jetzt müssen sie ihre Verpflichtungen einhalten.

„Die Möglichkeiten, auf diese Kostenspirale zu reagieren, sind sehr beschränkt“, sagt Dorothea Bredenkamp (31), Geschäftsführerin des Kreisbauernverbands Nordwestmecklenburg. Quelle: Jürgen Lenz

Den Tierbestand rasch zu verringern, ist nach Auskunft der Kreisgeschäftsführerin kaum möglich. Schließlich sind Verträge einzuhalten und die Zyklen in der Tierhaltung werden langfristig geplant. Ein weiteres Problem: „Auch bei geringen Tierzahlen bleiben die fixen Kosten der Produktion, die unabhängig von der Anzahl der Tiere entstehen, bestehen und müssen gedeckt werden.“

Futtermittelhändler müssen Lieferungen kürzen

Was viele Landwirte besonders schmerzt: Rohstoffpreise für Futter haben bisher nicht gekannte Höhen erreicht. Sojaschrot ist jetzt viel teuer als vor dem Ukraine-Krieg. Immerhin ist dieses Futtermittel derzeit noch zu haben. Das gilt nur eingeschränkt für Rapsschrot, dessen Preis innerhalb von fünf Wochen um 100 Euro gestiegen ist. Eine Folge des Rohstoffmangels: In immer mehr Fällen können Futtermittelhändler die Verträge nicht mehr vollständig erfüllen – oder sie bieten Mischungen mit anderen Bestandteilen an.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das Angebot an Futterweizen und -gerste nimmt ab, wird bereits knapp. Der Hintergrund: Weltweit wurden 30 Prozent aus Russland und der Ukraine exportiert – bis Putins Armeen begannen, das Nachbarland mit Krieg zu überziehen. Die Geschäftsführerin des Kreisbauernverbands weist auf eine Folge hin: „So ist die Frühjahrsaussaat aufgrund des Kriegsgeschehens in der Ukraine massiv reduziert und damit sind die zu erwarten Erntemengen aus dieser Region nicht kalkulierbar.“

Landwirt Rainer Mann sieht das alles voller Sorge. Er sagt: „Man bekommt echt Bedenken für die Zukunft.“ Fest steht: Mecklenburg-Vorpommern ist bereits das Bundesland mit der niedrigsten Viehdichte. Nun nehmen die für die Ernährung der Bevölkerung wichtigen Bestände weiter ab.

Von Jürgen Lenz