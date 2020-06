Experten sagen: Einzelne Wölfe durchstreifen Wälder bei Wismar

Wismar

In Nordwestmecklenburg ist es vergleichsweise ruhig. Doch auch hier gibt es Wölfe. Am 10. Mai wurde ein Wolf zwischen Hof Redentin und Alt Farpen gesichtet und mit dem Handy festgehalten. Am 24. Mai sah ein Jogger morgens um 6 Uhr einen Wolf bei Zarnekow (ebenfalls Gemeinde Neuburg). „Nachdem wir uns gesehen haben, ist er unaufgeregt ins Rapsfeld gewechselt“, berichtet der Jogger.

Bernd Kolz, Jäger und Gemeindevertreter aus Proseken, hat einen Wolf am 31. Mai bei Gressow gesichtet. „Ich war auf der Jagd und habe für einen kurzen Moment einen Wolf gesehen.“ Das Raubtier sei inzwischen keine Sensation mehr.

Das sieht Uwe Wandel anders. Er ist Wolfsbeauftragter in Nordwestmecklenburg und in der Gemeinde Gägelow zu Hause. „Ich habe noch keinen Wolf in freier Wildbahn gesehen. Wer einen sieht, hat ganz großes Glück, auch wenn es nicht wie ein Sechser im Lotto ist.“

Einzeltiere gesichtet

Mathias Regenstein, Vorsitzender der Hegegemeinschaft Neukloster und Forstamtsleiter in Schlemmin bei Bützow, hat vier, fünf Wölfe in Mecklenburg-Vorpommern gesehen. Seit etwa einem halben Jahr soll es nach seinem Wissen einen Wolf im Raum Züsow, Neukloster bis nahe Wismar geben. Dabei soll es sich um ein Einzeltier handeln.

„Wölfe“, sagt Renee Pollak, Vorsitzender des Kreisjagdverbandes Nordwestmecklenburg, „werden immer mal in unserem Bereich gesehen.“ Einige seien von Fotofallen festgehalten worden. Pollak: „Ich denke, dass keine Rudel da sind. Einzeltiere durchstreifen unsere Gebiete oder Jungwölfe auf der Suche nach einem Revier.“

„Ich habe noch keinen Wolf in freier Wildbahn gesehen. Wer einen sieht, hat ganz großes Glück.“ Uwe Wandel, Wolfsbeauftragter in Nordwestmecklenburg Quelle: Mario Menzzer

Von einem Wolf im Wariner Raum hat Daniel Bohl, Vorsitzenderdes Kreisbauernverbandes, gehört. Jäger hätten davon berichtet, auch ein Handyvideo sei glaubwürdig gewesen. Bohl, der beruflich für die Wariner Pflanzenbau e. G. tätig ist, hat selbst noch keine Erfahrung dem Tier gemacht. Aber: „Im Betrieb haben wir 1200 Mutterschafe, die sehr viel draußen gehalten werden. Unser Schäfer zittert jeden Morgen, ob es einen Wolfsschaden gibt, aber bisher hat er unsere Schafe in Ruhe gelassen.“ Im Frühjahr hat sich der Betrieb geförderte Wolfsschutzzäune zugelegt.

Acht Rudel in MV

Laut der Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes zum Thema Wolf leben in MV acht Rudel und zwei Paare in zehn Territorien. Nordwestmecklenburg ist nicht dabei. In sieben der zehn Territorien gab es Nachwuchs mit insgesamt 28 Welpen.

Am 10. Mai 2020 wurde dieses Tier zwischen Hof Redentin und Alt Farpen gesehen. Ein Wismarer hat das Foto mit seinem Handy geschossen. Nach Rücksprache mit Experten handelt es sich mit großer Wahrscheinlichkeit um einen Wolf. Quelle: privat

Deutschlandweit gab es 2000/2001 das erste Rudel in Sachsen. Heute sind es bundesweit 61 Rudel, neun Paare und einige Einzeltiere in 76 Territorien.

Nordwestmecklenburg ist Wolfsgebiet

Bis auf die Inseln Poel und Rügen sei ganz MV zum Wolfsgebiet erklärt worden, so Uwe Wandel. Der Wolfsbeauftragte ist sicher: „Der Wolf wird bleiben. Ich glaube nicht, dass es noch einmal eine so große Lobby geben wird, um das Tier auszurotten.“ Landwirte und Tierhalter müssten sich darauf einstellen. „Noch gibt es in Nordwestmecklenburg kein Rudel, aber Einzeltiere durchstreifen unser Gebiet.“

Große Waldstücke, viel Wild, dünn besiedelt – diese Territorien bevorzugt das Raubtier. Wandel: „Ich gehe davon aus, wenn alle interessanten Gebiete abgedeckt sind, werden sie sich auch in Nordwestmecklenburg niederlassen. Wahrscheinlich werden wir aber die Letzten sein, wo sich ein Wolfsrudel niederlassen wird.“

In der Sternberger Gegend, wo schon länger ein Einzelwolf gesichtet worden sein soll, sind die Waldstücke größer. „Dort“, so Uwe Wandel, „könnte sich ein Wolf ansiedeln.“ Ihn selbst würde es sehr freuen, „wenn es mir mal gelingen würde, einen Wolf in freier Wildbahn zu sehen. Das wäre schon ein Erlebnis“.

Aus Erfahrung bestätigen alle Wolfsexperten, dass sich mancher gesichtete Wolf als Räuberpistole in Gestalt eines großen Hundes entpuppt hat.

Von Heiko Hoffmann