Gerade einmal fünf Jahre brauchte der Verein, um einen seiner größten Erfolge zu feiern. Im August 2000 empfing der FC Schönberg 95 den FC Bayern in der ersten Pokalrunde, vor 16 000 Zuschauern verloren die Gastgeber mit 0:4 (0:2). Der Verein wurde am 1. Juli 1995 gegründet, als sich die Fußballsparte aus der TSG Schönberg herauslöste. 1998 stieg der FC in die Oberliga Nordost auf. Zwischen 1999 und 2003 war der FC Schönberg eines der Spitzenteams der Oberliga und stand mehrmals kurz vor dem Aufstieg in die Regionalliga. Als im Jahr 2000 die Anzahl der Regionalligen von vier auf zwei reduziert wurde, spielte der Verein in zwei Relegationsspielen um die Qualifikation gegen den FC Rot-Weiß Erfurt um den letzten Startplatz in der zweigleisigen Regionalliga, konnte sich jedoch nicht durchsetzen.

2013 stiegen die Schönberger nach einem Verzicht des Meisters Sievershäger SV in die Oberliga Nordost auf. 2015 gelang der erstmalige Aufstieg in die Regionalliga. Dort spielte der Verein zwei Jahre. Im April 2017 beschloss man, für die folgende Saison 2017/18 keine Lizenz mehr für die Regionalliga zu beantragen. Ein Wechsel in die Regionalliga Nord wurde vom Nordostdeutschen Fußballverband abgelehnt. Der Verein führte in der Folge einen Neuanfang in der Landesliga durch.

Landespokalsieger Mecklenburg-Vorpommern: 1998/99, 1999/2000, 2000/01, 2001/02, 2002/03, 2003/04, 2011/12.