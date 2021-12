Sülsdorf

Der Wohnzimmertisch von Nancy Hädicke in Sülsdorf ist voller Päckchen in buntem Weihnachtspapier. Etwa eineinhalb Stunden hat es gedauert, dann hatten sie und neun Helfer 111 Geschenke liebevoll eingepackt. 140 könnten es bis zum Wochenende noch werden. Darin sind vor allem Spielzeuge, aber auch Malbücher und andere Dinge, die Kindern Freude bereiten.

Spendenaktion seit 2010

Gedacht sind die Geschenke in diesem Jahr für Kinder im Sana-Klinikum Wismar, die wegen einer Erkrankung Weihnachten nicht zu Hause verbringen können. Die Idee dazu hatte Jens Kantorzik 2010 und seitdem wurden jedes Jahr Geschenke in ein anderes Krankenhaus auf die Kinderstation gebracht.

Seit November Spenden gesammelt

Nancy Hädicke hat die Organisation der Aktion in diesem Jahr von Jens Kantorzik übernommen, der mit seiner Familie aber immer noch hilft und auch beim Verpacken der Geschenke dabei war. „Im November habe ich Kisten in die Firmen gebracht, die sich beteiligen wollten“, erklärt Nancy Hädicke den Ablauf. Am 10. Dezember hat sie die Kisten dann wieder abgeholt und Kunden sowie Mitarbeiter der Firmen hatten sie fleißig gefüllt.

Erstes gemeinsames Verpacken

„In diesem Jahr wurden die Spenden zum ersten Mal nicht verpackt abgegeben. Daher gab es auch zum ersten Mal unsere Einpackaktion“, sagt Hädicke, die überrascht war, wie schnell das ging und das Einpacken in den nächsten Jahren fortführen will. Während Nancy Hädicke, ihre Schwester Jessika Burghard, Mutter Helga Elgeti, Susann Nagat, Sandra Neumann sowie Jens, Mona und Lea Kantorzik die vielen Spielsachen in weihnachtliches Geschenkpapier packten, übernahmen Lotta Hädicke und Kaja Burghard das Beschriften kleiner Schildchen. „Sie haben draufgeschrieben für welches Alter es geeignet und ob es für einen Jungen oder ein Mädchen gedacht ist“, so Nancy Hädicke.

Tierheim wird mit bedacht

Weil sie und ihre Familie große Tierfreunde sind und jedes Jahr vor Weihnachten das Tierheim in Roggendorf besuchen, wurde die Einrichtung jetzt auch in die Spendenaktion einbezogen. „Wir haben Trockenfutter, ein paar Körbchen für Hunde, viele Decken auch Leinen und Halsbänder bekommen, die wir am 23. Dezember im Tierheim abgeben wollen“, sagt sie.

Geschenke werden Sonnabend überbracht

In die Sana-Klinik in Wismar fahren die Wichtel vom FC Schönberg 95 schon an diesem Sonnabend. „Um 13 Uhr haben wir da einen Termin zur Abgabe. Dass wir selber Geschenke überreichen dürfen, glaube ich nicht“, sagt Hädicke. Wegen der Corona-Vorsichtsmaßnahmen werde das vermutlich auch in diesem Jahr nicht möglich sein. „Aber wir wissen ja, dass alles gut ankommt, wenn die Schwestern die Geschenke an alle verteilen.“ Manche Präsente sind sogar für die Allgemeinheit im Krankenhaus gedacht. „Von einem Spender haben wir eine X-Box, die in das Spielzimmer im Krankenhaus kommt“, freut sich Nancy Hädicke für die Kinder in der Klinik.

Weitere Firmen wollen sich beteiligen

Sie hat die Spenden für die Aktion in Dassow bei Sandras Friseursalon und im Schuh- und Spieleshop, in Sülsdorf bei Beauty Tina und in Schönberg beim Profibaumarkt, Brillen Becker, im DHL-Shop, bei Citti-Schuh, Kfz Waszkiewicz, Bosch-Service Lau, Gaststätte Soltow, beim FC Schönberg sowie dem Club 95 eingesammelt. „Und drei weitere Firmen wollen sich im nächsten Jahr auch beteiligen“, sagt die Organisatorin.

Von Malte Behnk