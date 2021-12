Schönberg

Wenn sie am Spielfeldrand stehen, Anweisungen geben und sehen, wie sich ihre Schützlinge entwickeln, sind Manuela Junghans und Edda Knauer sichtlich stolz. Sie trainieren seit einigen Monaten die erste Mädchen-Fußballmannschaft des FC Schönberg 95, die auch die einzige Mädchenmannschaft in der Kreisliga in Nordwestmecklenburg ist.

Zur Winterpause haben die Mädchen der D-Jugend des FC 95 zwei Punkte auf ihrem Konto. Quelle: Malte Behnk

Noch auf dem letzten Tabellenplatz

„Wir stehen in der Tabelle zwar auf dem letzten Platz, sind aber nicht total abgeschlagen“, sagt Manuela Junghans. Immerhin zwei Punkte aus zwei unentschieden beendeten Spielen stehen schon zu Buche. Vier Punkte hat der Grevesmühlener FC, einen Platz über den Schönberger Mädchen. Das macht Manuela Junghans stolz. „Mit den ersten Ergebnissen können wir zufrieden sein. Wir haben Tore geschossen und auch schon unentschieden gespielt. Die Mädchen haben alle viel Potenzial“, sagt Junghans. Sie hat schon 2019 mit dem Fußballtraining für Mädchen in Schönberg begonnen. Seit diesem Jahr unterstützt sie Edda Knauer.

Mädchen treten gegen Jungs in der Kreisliga an

Die Mädchen zwischen zehn und zwölf Jahren zählen vom Alter her zur D-Jugend. „Sie spielen aber im E-Jugend-Bereich bei den Jungs mit“, sagt Edda Knauer. Das bedeutet, die Gegner der Mädchen sind jünger und oft auch etwas kleiner. „Da trauen sie sich manchmal noch nicht so richtig“, sagt Edda Knauer. „Da arbeiten wir aber dran.“ Die Mädchen um Kapitänin Mariella Bräsch sind nämlich ehrgeizig und wollen unbedingt Fußball spielen. Doch bei den Vereinen in ihren Wohnorten war das nicht möglich.

Manuela Junghans (l.) und Edda Knauer trainieren gemeinsam die Mädchen-Fußballmannschaft des FC Schönberg 95. Quelle: Malte Behnk

Trainingsstützpunkt für Mädchen in NWM

„Die meisten kommen aus dem Umfeld“, sagt Edda Knauer. „Aber wir haben auch das große Anliegen, hier in Schönberg zum Trainingsstützpunkt für Mädchen in Nordwestmecklenburg zu werden.“ Um das zu erreichen, gehört es auch dazu, dass die erste Mädchenmannschaft des Vereins wächst und mit der Zeit erfolgreicher wird, auch wenn sie gegen Jungen spielen. „Wir haben gegen den Tabellenersten, den Gostorfer SV, nur 1:2 verloren. Die hatten gedacht, dass sie uns abbügeln können, aber die Mädchen haben gute Leistung gezeigt“, sagt Manuela Junghans. Klatschen, wie das 12:0 gegen den Rehnaer SV oder 20:0 gegen den PSV Wismar, waren in der ersten Saisonhälfte aber auch schon dabei. „Aber auch dann war die Kabine montags wieder voll und alle hatten gute Laune“, so Manuela Junghans.

Mit Ehrgeiz im Training

Im Training, das jetzt im Winter bis Februar nur einmal wöchentlich in der Halle stattfindet, zeigen Pia, Emily, Lea, Nele, Marisa, Emma, Maja, Lena, Lilli, Mia, Jette, Mariella, Nele und Nele Sophie, dass sie die Taktik auf dem Fußballfeld verstehen, ihre Positionen und Aufgaben kennen und vor allem Spaß am gemeinsamen Toreschießen haben. Im Übungsspiel geben Manuela Junghans und Edda Knauer immer wieder kleine Ratschläge, wie „hochsehen“, auch wenn man den Ball am Fuß führt, oder „nicht in Rücklage kommen“, wenn der Ball etwas zu weit über das Tor gegangen ist.

Schönbergs Bürgermeister Stephan Korn übergibt den Scheck über 1000 Euro an Mannschaftskapitänin Mariella Bräsch. Quelle: Malte Behnk

Stadt unterstützt mit Geldspritze

Stolz auf die noch junge Mannschaft der Mädchen ist auch Schönbergs Bürgermeister Stephan Korn (KWG), der beantragt hat, dass die Stadt einen Zuschuss von 1000 Euro für die Ausrüstung der Mädchen zahlt. Den Scheck über die Spende brachte er jetzt zum Training am Mittwochabend in die Palmberghalle. „Ich finde es gut, eine Unterstützung zu geben, wenn jemand ganz am Anfang steht, wie hier die Mädchen“, sagte Korn bei der Übergabe.

Warme Sportkleidung wird benötigt

Von dem Geld sollen warme Trainingsjacken und wenn möglich auch noch Thermoshirts und -hosen, die unterm Trikot getragen werden können, angeschafft werden. Schließlich steht im Februar schon wieder Training im Freien an. Auch die Bambinis, zehn Mädchen von sechs bis acht Jahren, sollen damit ausgerüstet werden.

Von Malte Behnk