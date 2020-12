Der Fußballclub in Schönberg (Nordwestmecklenburg) hat 209 gesammelte Weihnachtsgeschenke übergeben. Sie gehen an Mädchen und Jungen, die über die Festtage in der Uniklinik in Lübeck bleiben müssen. Die Lübeck-Hilfe für krebskranke Kinder bekommt als Spende 3350 Euro.