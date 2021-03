FDP Nordwestmecklenburg nominiert zwei Frauen für die Landtagswahl

Grevesmühlen

Die FDP Nordwestmecklenburg hat ihre Kandidaten für die Landtagswahl nominiert. Für den Wahlkreis Nordwestmecklenburg 1 wurde die neue Kreisvorsitzende der FDP im Nordwestkreis, Sabine Enseleit, aufgestellt. Den Wahlkreis 2 (28) übernimmt Luise Vogler.

Sabine Enseleit, die mit ihrer Familie in Klocksdorf lebt, ist Unternehmensberaterin sowie Gründerin und Vorsitzende der Liberalen Frauen Mecklenburg-Vorpommern. Die aus Palingen stammende Luise Vogler ist angehende Landwirtin und Vorsitzende der Jungen Liberalen Nordwestmecklenburg.

Bei den Themen setzt die FDP Nordwestmecklenburg auf die von der Pandemie besonders betroffenen Bereiche Bildung und Wirtschaft. „Gerade die vielen kleineren Betriebe aus Hotellerie, Gastro, Einzelhan-del und Kultur sind in unserem Kreis akut in ihrer Existenz gefährdet. Für sie müssen wir uns einsetzen, damit sie auch nach der Pandemie ihr Geschäft unabhängig und selbstständig bestreiten können“, so Sabine Enseleit. Mit der Nominierung setzt die FDP auch ein Zeichen für die Vielfalt innerhalb der Partei. „Wir gewinnen derzeit viele neue Mitglieder, die bei uns mitmachen und etwas bewegen wollen. Da geht es beispielsweise um das Thema Bildung, das viele junge Menschen aktuell besonders betrifft und für das wir uns unter anderem stark machen“, so die Juli-Vorsitzende Luise Vogler.

Von Michael Prochnow