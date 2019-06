Testorf-Steinfort

Die Szene passte ins Bild der ganzen Saison. Kevin Rakow setzt auf der rechten Angriffsseite zum Sprint an, die einzige Möglichkeit, den schnellen Angreifer zu stoppen, ist ein Foul im Strafraum des FSV Leezen, Benjamin Berndt verwandelt in der 13. Minute den Elfmeter. Tom Ballin trifft kurz vor der Pause zum 2:3, Rakow selbst erzielt das 3:0. Tempospiel und Ballbesitz sorgen für klare Verhältnisse. Am Ende holt Leezen zwar noch zwei Tore auf, doch am Sieg der Testorfer ändert das nichts mehr. ein Arbeitssieg kurz vor dem Saisonende, der Aufstieg aus der Kreisoberliga in die Landesklasse steht zu diesem Zeitpunkt längst fest. Das Ergebnis einer erfolgreichen Spielserie. An der Bande verfolgen die Zuschauer den erneuten Erfolg ihrer Mannschaft, feiern den Aufstieg. Mittendrin Präsident Heiko Damrau und Vize Johannes Ziebarth, die gehörigen Anteil an der Entwicklung haben. Seit Jahren.

Der FSV Testorf/Upahl schlägt den FSV Leezen mit 3:2, hier erzielt Benjamin Berndt in der 13. Minute per Strafstoß das 1:0. Quelle: Michael Prochnow

Und das sieht nicht nur Detlef Müller, 1. Vizepräsident des Landesfußballverbandes, so. Er überreichte Heiko Damrau und Johannes Ziebarth unmittelbar vor Spielbeginn die Urkunden für die Auszeichnungen des DFB für erfolgreiche Arbeit im Ehrenamt. Der Vizepräsident war gerade erst zusammen mit weiteren jungen Ehrenamtlern gerade eine Woche in Barcelona, Präsident Heiko Damrau verbrachte ein Wochenende in Hamburg mit dem Fußballbund. Anfang September fährt er mit seiner Frau zum Länderspiel gegen die Niederlande. Zudem übergab Detlef Müller noch ein paar Mini-Tore und Bälle an den Verein. „Man kann es gar nicht genug wertschätzen, wenn so ein kleiner Verein auf dem Land über Jahre so eine Entwicklung durchmacht“, begründet der Funktionär die Auswahl. Der Kreisfußballverband hatte die beiden Verantwortlichen des FSV übrigens vorgeschlagen. „In einer Zeit, in der sich viele Vereine vergeblich um Nachwuchs bemühen, Männermannschaften abgemeldet werden müssen, weil die Leute fehlen, da ist es gut, wenn es Vereine wie den FSV Testorf/Upahl gibt. Und Heiko gehört seit vielen Jahren zu den Leuten, ohne die im Verein nichts geht.“

Der FSV Testorf/Upahl ist in die Landesklasse aufgestiegen. Zusätzlich wurden Präsident Heiko Damrau (links) und Johannes Ziebarth vom Vorstand ausgezeichnet, die Ehrung nahm Detlef Müller vom Landesfußballverband vor Quelle: Michael Prochnow

Das lässt der Präsident so nicht ganz stehen. „Natürlich sind wir froh über das, was wir erreicht haben. Aber da spielen ganz viele Leute eine Rolle. Unser Trainer Sven Begunk hat ein klares Ziel, das er verfolgt. Und mit unserem Co-Trainer haben wir eine echte Verstärkung an der Seitenlinie.“ Johannes Ziebarth als Vize und „Mädchen für alles“ im Verein ist genau die Rückendeckung, die ein Vorsitzender braucht. Sprecher Johan Holst sorgt ebenfalls dafür, dass der Verein auch nach außen präsent ist. Inzwischen gibt wes ein paar Kilometer weiter in Upahl ein nagelneues Sportlerheim, das der FSV zusammen mit dem SV Sievershagen nutzt. Ein Umzug des Vereins komme laut Heiko Damrau nicht in Frage. „In Upahl trainiert zum Beispiel der Nachwuchs, wir brauchen den zweiten Platz, weil wir in Testorf an unsere Grenzen stoßen, aber wir bleiben natürlich hier.“

Verstärkungen für die neue Saison in Planung

Dass der Verein sich nach dem Aufstieg auf einigen Positionen verstärken muss, das sei völlig klar, so Heiko Damrau. „Aber noch können wir keine Namen nennen, aber wir sind an einigen Spielern dran.“ Ein Spieler kommt von Einheit Grevesmühlen nach Testorf. Der Kader umfasst mehr als 20 Spieler, eine zweite Mannschaft wird im Männerbereich dennoch nicht geben. Trainer Sven Begunk bleibt an Bord. Der Coach, der bereits mehrere Stationen in der Region hinter sich hat, kann sich nun in der Landesklasse beweisen. Trainingsauftakt ist bereits in einem Monat, am 9. Juli geht es los.

RND-Initative GABFAF Testorf Johannes Ziebarth (25) ist beim Fußball-Kreisoberligisten FSV Testorf Upahl "Mädchen für Alles" Er ist Vizepräsident, Trainer, Spieler, betreut den Fanshop und mit dem Laptop ist erfür den Verein in den sozialen Medien unterwegs. Er wurde im Rahmen der Auszeichnungen für junge Ehrenamtler vom Deutschen Fußballbund ausgezeichnet. Quelle: Dietmar Lilienthal

Michael Prochnow