Grevesmühlen

Eine Schülern aus Grevesmühlen ist verschwunden. Wie die Polizei bestätigte, fehlt von der 14-Jährigen derzeit jede Spur. Das Mädchen war am Mittwoch von ihrer Mutter am Morgen gegen 7.30 Uhr vor der Wasserturmschule abgesetzt worden. Anschließend sei Emily nicht nach Hause gekommen. Nach OZ-Informationen war das Mädchen am Mittwoch bereits nicht mehr zum Unterricht erschienen, sie hatte das Schulgelände demnach nicht betreten an jenem Tag. Die Mutter hatte am Abend schließlich eine Vermisstenmeldung aufgegeben.

Diese Schülerin wird vermisst Quelle: privat

Laut Polizei sei in diesem Zusammenhang Mittwochnacht sogar ein Fährtenhund eingesetzt worden, um die Spur der Schülerin aufzunehmen. Allerdings brachte der Einsatz kein Ergebnis. Zusätzlich haben die Beamten diverse mögliche Kontaktadressen überprüft, wo sich das Mädchen aufhalten konnte. Auch diese Maßnahmen brachten keinen Erfolg.

Aktuell läuft die Suche nach der 14-Jährigen weiter. Auch die Angehörigen haben über die sozialen Medien einen Aufruf gestartet. Jeder noch so kleine Hinweis sei Gold wert, heißt es dort. Weiter: „Wir möchten natürlich unbedingt ausschließen können, dass Emily etwas passiert ist und hoffen auf einen dummen Jugendstreich.“

Hinweise zum Aufenthalt von Emily nimmt jede Polizeidienststelle entgegen. Die Beamten in Grevesmühlen sind unter 03881/7200 zu erreichen.

Von Michael Prochnow