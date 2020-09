Grevesmühlen

Das ist richtig ärgerlich, bei einem Unfall wurde am Donnerstag gegen 20.30 Uhr ein Auto so stark beschädigt, dass es möglicherweise auf einen Totalschaden hinauslaufen könnte. Nun sucht die Besitzerin nach Hinweisen zum Verursacher. Passiert ist der Unfall gegen 20.30 Uhr in der Straße Am Graben in Grevesmühlen, nach bisherigen Erkenntnissen soll ein silberner VW Bus gegen den Wagen gefahren sein. Der Verursacher flüchtete anschließend vom Unfallort. Wer Hinweise zu dem Fahrzeug beziehungsweise dem Fahrer oder der Fahrerin machen kann, möge sich bitte an die Polizei wenden (Telefon 03881/7200).

Von Michael Prochnow