Gadebusch

Schwerste Verletzungen zog sich eine Frau zu, die am Donnerstag kurz nach 10 Uhr mit ihrem Kleinkraftrad nahe Gadebusch unterwegs war. Sie wurde von einer Zugmaschine angefahren. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge befuhr das Fahrzeuggespann ( Zugmaschine samt Anhänger) die Kreisstraße 27 aus Richtung Käselow und bog an der Kreuzung nach rechts auf die B 104 in Richtung Gadebusch ab. Der 59-jährige Fahrer der Zugmaschine übersah beim Abbiegen die aus Richtung Lützow kommende Kleinkraftradfahrerin und stieß mit dieser zusammen. Die Frau erlitt bei dem Zusammenstoß schwerste Verletzungen und wurde durch Rettungskräfte ins Krankenhaus nach Schwerin gebracht.

OZ