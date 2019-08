Schlagsdorf

Rund um den Schaalsee führt eine Fahrradtour am Sonnabend, dem 10. August. Sie startet um 9.30 Uhr am Grenzhus in Schlagsdorf und wird dort nach 75 Kilometern gegen 18 Uhr enden. Im Mittelpunkt der Tour stehen die 1989/90 eröffneten Grenzübergänge Dutzow/ Rosenhagen, Zarrentin/Marienstedt und Schlagbrügge/Wietingsbek. Der Hintergrund: Das Grenzhus bietet in diesem Jahr unterschiedliche geführte Fahrradtouren an. Grenzhusleiter Andrea Wagner erläutert: „Im 30. Jahr des Mauerfalls eröffnen die Touren interessante Einsichten in die regionale Grenzgeschichte.“ Gemeinsam mit einem Zeitzeugen werden historische Orte an der ehemaligen innerdeutschen Grenze angesteuert, Spuren der Sperranlagen erkannt und der landschaftliche Wandel im Biosphärenreservat Schaalsee seit der Grenzöffnung erlebt. In diesem Jahr stehen die Orte der Grenzöffnung nach dem 9. November 1989 im Mittelpunkt.

Für die Schaalsee-Rundfahrt am 10. August sind acht Euro zu zahlen. Kinder sind mit vier Euro dabei. Anmeldung im Grenzhus unter der Telefonnummer 038 875 / 203 26 oder per E-Mail an info@grenzhus.de.

Von Jürgen Lenz