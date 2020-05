Falken beobachten die Montage des Wetterhahns auf der Kirche in Dassow

Dassow

Der Wetterhahn ziert wieder die Sankt-Nikolai-Kirche in Dassow. Wie berichtet, holten Handwerker den beschädigten Hahn im Dezember vom Turm, reparierten ihn, vergoldeten ihn neu und brachten ihn Anfang des Frühjahres zurück nach Dassow, wo er zunächst nicht wieder an gewohnter Stelle montiert werden konnte. Pastor Ekkehard Maase erinnert sich: „In vollem Glanz stand er seit Gründonnerstag in der Kirche.“ Die Montage musste wegen Covid-19 zunächst abgesagt werden.“

Falken beobachteten die Montage

Ekkehard Maase berichtet: „Das freute die Vogelliebhaber, denn zu diesem Zeitpunkt brüteten die Wanderfalken im Turm, und es bestand die Gefahr, dass die Eltern das Gelege verlassen würden. Jetzt aber kam ein großer Kran und der Dachdecker Andreas Fischer, Sohn von Thomas Fischer, konnte den Wetterhahn in mehreren Schritten wieder auf die Turmspitze setzen. Nun konnten die inzwischen geschlüpften Falkenjungen das Geschehen aus ihrer Luke heraus betrachten.“

Ein Wanderfalke lugt aus einer Luke des Kirchturms in Dassow. Quelle: privat

In dem Moment, als Andreas Fischer den in Tuch gewickelten Hahn aufsetzen wollte, riss eine Windböe das Tuch fort und enthüllte das goldglänzende Symbol. Der Dassower Pastor erzählt: „Pünktlich dazu kam die Sonne hindurch und zeigte, wie sinnvoll die Vergoldung ist, denn nun kann man den Wetterhahn schon von Weitem sehen – und an Petrus denken, der mehr versprach, als er halten konnte.“

Ekkehard Maase lobt den Schlosser Thomas Fischer aus Mühlen-Eichsen. Er habe den Hahn ihn in liebevoller Kleinarbeit restauriert. Dank großzügiger Spenden sei es möglich gewesen, den Wetterhahn auch wieder zu vergolden.

