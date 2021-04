Falken brüten in Herrnburgs Kirchturm – Nabu vergibt Plakette

Herrnburg

Kirchen sind nicht nur ein Ort der Besinnung, an dem Menschen zusammenkommen, um ihren Glauben zu leben. Je älter die Glaubenshäuser sind, bieten sie auch vielen Tieren eine Heimat, die sonst kaum noch ein Obdach finden. Turmfalken nutzen häufig die alten Backsteinkirchen als Nistplätze, wie zum Beispiel auch in der Herrnburger Kirche. Der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) zeichnet solche Kirchen mit einer Plakette aus, die jetzt in Herrnburg an Pastorin Claudia Steinbrück überreicht wurde.

Falken wohnen in vielen Kirchen

Selten sind die etwa 35 Zentimeter großen Greifvögel nicht unbedingt. Sie zählen zu den am häufigsten vorkommenden Falken Mitteleuropas. „Ich denke, Turmfalken und auch Fledermäuse gibt es in fast jeder Kirche. Zumindest wenn es so alte Häuser sind wie hier bei uns in Mecklenburg“, sagt Herrnburgs Pastorin Claudia Steinbrück. „Ich kenne jedenfalls viele Kirchen, in denen Vögel wohnen“, sagt sie. In Mecklenburg-Vorpommern haben auch schon 68 Kirchen die Plakette „Lebensraum Kirchturm“ erhalten, die der Nabu seit 2007 mit dem „Beratungsausschuss für das Deutsche Glockenwesen“ vergibt.

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Matthias Braun vom Nabu-Kreisverband, Benjamin Weigelt, Ornithologe beim Nabu-Landesverband, und Pastorin Claudia Steinbrück (v.l.) bei der Übergabe der Plakette „Lebensraum Kirchturm“. Hinter dem linken der vier Kirchturmfenster brüten die Turmfalken. Quelle: Malte Behnk

Seit 1984 Untermieter in Herrnburg

Auch in Herrnburg sind die Falken im Kirchturm nicht neu. Der Nistkasten, in dem das aktuell dort wohnende Pärchen gerade Eier gelegt hat, stammt laut einer Beschriftung schon aus dem Jahr 1984 von einem M. Bauer. „Der Kasten bildet hinter dem Einflugloch einen eigenen Raum, so dass die Vögel in den eigentlichen Turmraum gar nicht hineinkommen“, erklärt Benjamin Weigelt, Ornithologe beim Nabu-Landesverband. Er hat auch vor Übergabe der Plakette in Herrnburg den Kirchturm und seine Bewohner untersucht.

Plakette „Lebensraum Kirchturm“ Der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) vergibt seit 2007 die Plakette „Lebensraum Kirchturm“. In Mecklenburg-Vorpommern haben sie bereits 68 Kirchen erhalten, bundesweit sind es schon mehr als 1000. Die Plakette verleiht der Nabu auf Anfrage. Eine genaue Auflistung der Voraussetzungen und viele Tipps gibt es unter dem Stichwort der Aktion auf www.nabu.de.

Auch Heim für Fledermäuse

„Außer den Turmfalken leben hier auch Zwergfledermäuse und Braune Langohren“, sagt der Naturschützer. „Die Fledermäuse leben im Turmraum selber. Da stören sie aber nicht und in das Kirchenschiff fliegen sie zum Glück nicht“, sagt Claudia Steinbrück. „Das verursacht in manchen Kirchen ganz schön viel Dreck“, sagt sie. „Es ist sehr schön, wenn abends Gottesdienste oder andere Veranstaltungen hier sind, die Fledermäuse fliegen zu sehen“, sagt die Pastorin. Die Falken höre sie aber vor allem. Während die Fledermäuse schon zwischen Kirche, Gemeindehaus und Bäumen viele Insekten aus der Luft fangen können, fliegen die Falken für ihre Jagd auf Mäuse etwas weiter.

An der Kirche in Herrnburg wird künftig nicht nur die Info-Tafel über die Geschichte, sondern auch die Plakette „Lebensraum Kirchturm“ hängen. Quelle: Malte Behnk

Alte Scheunen und Ställe verschwinden

Zwar sind Turmfalken recht verbreitet, ihr Lebensraum wird aber kleiner. „Die Falken, aber auch Schleiereulen oder Dohlen finden immer weniger Nistmöglichkeiten, weil alte Gebäude, wie Scheunen oder Ställe, abgerissen oder saniert und völlig verschlossen werden“, sagt Benjamin Weigelt. „Dass die Kirchen nicht so gut saniert sind, hat aber auch mit dem Geld zu tun“, schränkt Claudia Steinbrück ein. Aber auch dort, wo genug Geld für Kirchensanierungen vorhanden ist, soll an Falken, Eulen und Dohlen gedacht werden.

So sind Informationsveranstaltungen mit den jeweils Zuständigen für den Kirchenbau beim Nabu vorgesehen. „Da können wir beraten, worauf bei den Sanierungsarbeiten geachtet werden muss und wie verhindert werden kann, dass die Tiere Schäden in der Kirche verursachen“, sagt Benjamin Weigelt.

Kästen für Schleiereulen und Falken

Er und auch Matthias Braun beraten aber auch immer wieder Privatleute, wo sie Unterkünfte für Schleiereulen, Kauze oder auch Fledermäuse anbringen können. „Der Nabu hat vor Weihnachten Spenden für Eulen- und Falkenkästen gesammelt“, sagt Manuela Heberer vom Landesverband. „Dann war eigentlich eine gemeinsame Bauaktion geplant, die aber wegen Corona ausgefallen ist.“ Stattdessen hätten sich die Interessenten das Material abgeholt und zu Hause gebaut.

Von Malte Behnk