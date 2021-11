Fasching: Auch in Klütz und Schönberg fallen die Schlipse

Schönberg/Klütz

Nicht nur in Grevesmühlen, auch in Schönberg und in Klütz hat Karneval eine lange Tradition. So gab es in Schönberg einen kurzen „Überfall“ von Mitgliedern des Schönberger Carneval Clubs (SCC). Sie lockten Bürgermeister Stephan Korn vor die Tür des historischen Rathauses, wo er sich nicht dagegen wehren konnte, dass ihm die Krawatte abgeschnitten wurde. Zwei Gardetänzerinnen, Mitglieder des Vorstands, und ein verkleideter Pirat Jack Sparrow übernahmen die Macht über die Stadt.

Umzug der Klützer Narren durch die Stadt

In der Schlossstadt Klütz gab es wie jedes Jahr auch wieder einen Umzug des Klützer Carneval Clubs (KCC). Angeführt vom Prinzenpaar Katherina I. und Martin II. mit Musik und viel guter Laune ging es vom Jugendclub im Thurow an den Supermärkten vorbei durch Wohngebiete bis zum Amtsgebäude, wo Bürgermeister Jürgen Mevius die Narren mit einem Augenzwinkern empfing.

Die Verantwortlichen der Vereine freuen sich, dass sie wieder aktiv werden konnten und auch wieder in der Öffentlichkeit wahrgenommen wurden. Allerdings sind sie auch vorsichtig in ihren Planungen für die eigentlichen großen Faschingsveranstaltungen im Frühjahr. Rosenmontag ist am 28. Februar. An dem Tag, an dem die großen Festumzüge in Köln, Düsseldorf und Mainz unterwegs sind, gab es in Klütz bisher eine Prunksitzung. Davor wurden die Partys für Erwachsene, Kinder und Senioren gefeiert. Am 2. März, dem Aschermittwoch, endet dann die Karnevalssaison.

Unsicherheit über Partys im Februar

Doch alle Narren stehen vor dem Problem, dass sie nicht wissen, wie sich die Corona-Lage verändert und welche Veranstaltungen im Februar erlaubt sein werden. Daher sind Karnevalsfreunde, die darauf hoffen, verkleidet zu feiern, gut beraten, sich regelmäßig auf den Internetseiten der Vereine zu informieren. Der SCC feiert seine Karnevalspartys normalerweise in der Palmberghalle in Schönberg. Der Festsaal des KCC ist der Saal eines Gebäudes am Landwirtschaftsbetrieb an der Lübecker Straße, das inoffiziell „Weißes Haus“ genannt wird. Die Feiern beider Vereine lockten in den vergangenen Jahren immer Hunderte Gäste in fantasievollen Kostümen an.

