Fasching: Der Landesauftakt findet in diesem Jahr in Grevesmühlen statt

Aufgrund von Corona mussten im vergangenen Jahr viele Veranstaltungen ausfallen. Dazu gehörten auch die Karnevalsfeiern. Besonders bitter: In Grevesmühlen sollte anlässlich der 60. Session des Kreihnsdörper Carneval-Vereins (KCV) im Jahr 2020 der landesweite Auftakt erfolgen. Monate im voraus hatten sich die Mitglieder nicht nur darauf gefreut, sondern auch etliche Vorbereitungen getroffen – alles umsonst. Anfang Oktober kam aufgrund der Pandemie das Aus für alle Veranstaltungen. Jetzt, ein Jahr später wird das nun nachgeholt. Corona gibt es immer noch, aber die Faschings-Fans sind guter Hoffnung, dass am kommenden Donnerstag alles über die Bühne beziehungsweise die Straßen geht.

Mehrzweckhalle wird zum Startpunkt

„Um 9.30 Uhr werden die Anreisenden in der Mehrzweckhalle begrüßt“, sagt KCV-Präsident Torsten Meier. Von dort startet der Umzug über die Theodor-Körner-Straße, dann geht es weiter in die Mühlenstraße und die Gebhardstraße, vorbei an Markant bis hin zur Bürgerwiese, dann in die Pelzerstraße und über die Mühlen- und die Wismarsche Straße zum Marktplatz.

„Wir freuen uns, dass ein solcher Umzug wieder möglich ist“, sagt Isabel Tachil, Mitglied des Vorstandes beim Grevesmühlener Carneval-Club (GCC), der mit etwa 15 Akteuren darin vertreten sein wird. Sie findet es schön, dass der im Gegensatz zu den früheren Jahren etwas anders verlaufende Umzug unweit der DRK-Kita „Sonnenschein“ und der Kita „Am Lustgarten“ vorbeiführt. So können ihn auch diese Kinder aus der Nähe erleben, an sie werden Bonbons verteilt.

Pünktlich um 11.11 Uhr auf dem Markt

Auf dem Marktplatz ist es dann der KCV, der ein kleines Programm vor Publikum aufführen will. Erwartet werden als prominente Gäste neben Lutz Scherling als Präsident des Karneval-Landesverbandes von Mecklenburg-Vorpommern Nordwestmecklenburgs Landrat Tino Schomann (CDU) und die Landtagspräsidentin Birgit Hesse (SPD). Pünktlich um 11.11 Uhr soll Grevesmühlens Bürgermeister Lars Prahler (parteilos) seinen Binder verlieren. Der KCV und der GCC werden dann die Amtsgeschäfte übernehmen.

Die Auftaktveranstaltung endet damit aber noch nicht. Bis 15 Uhr wird DJ Ralf Grote auf dem Marktplatz Musik auflegen. Außerdem bietet Mario Wehr vom Café Kaffeebrenner Bratwürste und Getränke an, so dass auch die Versorgung der Närrinnen und Narren sowie weiterer Besucher gesichert ist.

Wie viele Faschingsvereine am 11.11. nach Grevesmühlen kommen, lässt sich derzeit noch nicht sagen. KCV-Präsident Torsten Meier hat zwar eine Menge Vereine angeschrieben, aber erst wenige feste Zusagen. Das beunruhigt ihn aber nicht. Zum einen wollen sich die Vereine, so Meier, meist nicht festlegen. Außerdem werden einige Vereine auch bei den eigenen Umzügen so stark eingebunden sein, dass sie nicht nach Grevesmühlen kommen können.

In Schönberg und Klütz gibt es ebenfalls Aktionen

Apropos Umzüge: In Schönberg gehen die Karnevalisten traditionell von Geschäft zu Geschäft, wo sie am 11.11. die fünfte Jahreszeit einläuten. Beginnend am Rewe-Markt in der Dassower Straße bis hin vor das Rathaus am Markt. Um 11.11 Uhr muss dort der Schlips von Bürgermeister Stephan Korn (KWG) dran glauben. Die Macht in der Stadt geht dann für einige Monate an die Karnevalisten über. Ähnlich ist es in Klütz, wo dieser offizielle Akt mit dem Verlust des Binders von Bürgermeister Jürgen Mevius (UWG) vor dem Amtsgebäude vollzogen wird. Der kleine Umzug startet um 10 Uhr vom Jugendclub „Bax“ aus.

In Grevesmühlen, Schönberg und Klütz bleibt es zum Auftakt bei diesen Umzügen. Viel mehr ist aufgrund von Corona nicht möglich. So fallen in diesen Städten die sonst immer einige Tage nach dem 11.11. stattgefundenen Faschingsfeiern komplett aus.

Gar keine Feier in Klütz?

„Wenn es möglich ist, dann möchten wir aber im Februar groß im K 2 feiern“, blickt Isabel Tachil voraus. Das wollen die Verantwortlichen des KCV um ihren Präsidenten Torsten Meier im Luise-Reuter-Saal des Museums- und Vereinshauses auch. Abhängig wird das von der Entwicklung der Pandemie sein. Wieder steigende Corona-Zahlen könnten diesen Plänen zum wiederholten Mal einen Strich durch die Rechnung machen. Die Schönberger Karnevalisten denken deshalb schon jetzt eher an eine kleine Feier. Doch auch dahinter steht noch ein Fragezeichen. Und in Klütz ist man nach der kürzlich stattgefundenen Mitgliederversammlung am Überlegen, ob man im Februar überhaupt eine solche Feier durchführt. Macht das dann Sinn? Das fragen sich dort die Karnevalisten.

