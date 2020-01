Damshagen

„Lasst uns die Halle rocken. Freut euch auf Show und Tanz“, rief Bürgermeisterin Mandy Krüger den über 200 Närrinnen und Narren zu. Dann startete am Sonnabend in der Sporthalle in Damshagen die Faschingsfete.

Tobias Roose, Marcel Kasüske, René Fiske, Klaus-Günther Roose und Kay-Michael Rasch (v. l.) als verkleidete Polizisten des Männerballetts des GCC. Quelle: Dirk Hoffmann

Statt langer Vorreden ließ es die gemeinsame Faschingscrew mit Akteuren aus den Gemeinden Damshagen und Roggenstorf gleich kräftig krachen. Unter dem diesjährigen Motto „Beim dritten Mal kennt uns die Welt, wir feiern heut als Superheld“ sorgten die Mädchen der Kleinen Garde unter der Leitung von Christine Biernath mit ihrer Darbietung für einen furiosen Auftakt und stürmischem Applaus des Publikums. Das forderte gleich eine Zugabe. Ein Wunsch, der gerne erfüllt wurde und die Sporthalle erst recht zu einem Tollhaus werden ließ. Oft wollte der Beifall gar nicht enden, so begeistert waren die Zuschauer auch bei den anderen Auftritten wie zum Beispiel der Großen Garde. Und Ausdauer bewies nicht zuletzt das 15-jährige Tanzmariechen Carolin Faasch, das nach lautstarken Zugaberufen eine weitere, mehrminütige Tanzeinlage gab. Das Publikum kam aus dem Staunen nicht mehr heraus. Das galt auch für den erstmaligen Auftritt eines kleinen Tanzmariechens bei der Faschingsfete in Damshagen. Zusammen mit Marie Fahrenhein (17) zeigte die erst achtjährige Laura Bockholdt einen Super-Tanz.

Das Prinzenpaar von der Freiwilligen Feuerwehr

Bürgermeisterin Mandy Krüger mit dem Prinzenpaar Arne Ingwer-Radoch und Claudia Ingwer. Quelle: Dirk Hoffmann

Zeit zum Luftholen blieb für Publikum und Darsteller kaum. Daran hatten auch die Blauröcke ihren Anteil. 20 Frauen und Männer der Freiwilligen Feuerwehr begleiteten ihren Wehrführer Arne Ingwer-Radoch (38) sowie seine Frau und Stellvertreterin Claudia Ingwer (34), die als Prinzenpaar auftraten. „Im Alltag ein Held zu sein, das ist nicht schwer“, so die Prinzessin. Ihr hörten nicht nur das Publikum, sondern auch der Elferrat zu. Einer der Herren war Jörg Hufenbach. „Schön, dass es diese Feier gibt. So kommt auch wieder mehr Leben in die Dorfgemeinschaft“, meinte der 54-jährige Roggenstorfer. Ihm war die Lust auf Fasching anzusehen. Das traf auch auf Marcel Kasüske, René Fiske, Kay-Michael Rasch sowie Tobias und Klaus-Günther Roose zu. Die fünf hatten sich als Polizisten verkleidet und gaben als Männerballett des Grevesmühlener Carneval Clubs (GCC) Kostproben ihres Könnens ab. Ihnen sahen dabei auch Närrinnen und Narren der Faschingsvereine aus Klütz und Schönberg zu. Sie waren als Gäste bei der Feier in Damshagen ebenfalls erschienen, traten aber selbst nicht auf.

Bürgermeisterin Mandy Krüger und der Elferrat beklatschen die Auftritte. Quelle: Dirk Hoffmann

Von Dirk Hoffmann