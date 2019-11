Grevesmühlens Bürgermeister Lars Prahler hat seinen Hochzeitsschlips geopfert bei der Übergabe des Rathausschlüssels am Montagvormittag. Mit dem Auftakt beginnt die fünfte Jahreszeit, am Sonnabend lädt der KCV in den Baltic Park ein, am 23. November feiert der GCC im K 2.