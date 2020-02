Grevesmühlen/Klütz/Schönberg

Für Faschingsmuffel ist dieses Wochenende eher ein Fernsehabend angesagt. Denn in zahlreichen Kommunen feiern die Vereine mit ihren Fans. Nachdem der Grevesmühlener Carnevalsclub am vergangenen Sonnabend des K 2 in Grevesmühlen aus den Angeln gehoben hat, geht es am Sonnabend, 22. Februar, mit der Kreihnsdörper Carnevalsverein (KCV) in Grevesmühlen weiter. Der Verein lädt in den Baltic Park in den Grünen Weg ein. Das Programm beginnt traditionell um 20.11 Uhr. Ebenso wie in Klütz, dort lädt der KCC ein, die Schönberger haben mit der Palmberghalle die größte Location in der Region für sich gebucht. Dann nichts wie rein in die Kostüme!

Von Michael Prochnow