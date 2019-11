Fast 600 Tiere bei der Rassegeflügelschau des Kreises

Grevesmühlen

Die Zucht von edlen Kleintieren hat in Nordwestmecklenburg eine lange Tradition. Der Rassegeflügelzuchtverein Grevesmühlen von 1920 feiert im kommenden Jahr hundertjähriges Bestehen. Er richtet auch seit 23 Jahren die Kreisrassegeflügelausstellungen aus. Am Wochenende war es wieder so weit und fast 600 Hühner, Enten, Gänse, Tauben und Perlhühner bevölkerten die Käfige in der Mehrzweckhalle am Ploggenseering.

Tiere aus acht Vereinen

„Alle acht Vereine für Rassegeflügelzucht im Landkreis haben Tiere ausgestellt“, freute sich der Vorsitzende des Grevesmühlener Vereins, Dieter Koliwer. Mehr als 300 Tauben, etwa 140 Hühner und Zwerghühner sowie 70 Wasservögel wurden von sieben Preisrichtern begutachtet und bewertet. Für 20 Tiere vergaben sie die Bestnote „vorzüglich“, 36 Tiere wurden mit „hervorragend“ bewertet.

Die Kreismeister Bei der Kreisrassegeflügelausstellung wurden als Kreismeister ausgezeichnet: Wasservögel: Stefan Mevius, Rassegeflügelzuchtverein „Klützer Winkel“ e.V., mit Streicherenten Hühner: Benjamin Wendorf, Verein für Geflügelzucht in Schönberg, mit Bielefelder Zwerghühnern Formtauben: Reinhardt Bagdan, Verein für Geflügelzucht in Schönberg Tümmlertauben: Jürgen Mallek, RGZV 1908 e.V. Rehna

„Das ist schon ganz schön viel und zeigt, dass die Züchter lange Erfahrung haben“, sagte Dieter Koliwer. „Das sind fast zehn Prozent mit sehr guten Noten“, ergänzte Vereinsmitglied Peter Krull. Er berichtete, dass viele Züchter aus Nordwestmecklenburg – auch Grevesmühlener Vereinsmitglieder – schon Europameister wurden. Der nächste große Termin für sie ist die Bundesschau in der nächsten Woche in Leipzig.

Kreismeister in vier Kategorien

Wie jedes Jahr wurden auch dieses Mal in Grevesmühlen die besten Rassegeflügelzüchter des Landkreises ermittelt. In der Kategorie „Wasservögel“ wurde Stefan Mevius aus Niendorf mit seinen Streicherenten Kreismeister. Benjamin Wendorf vom Schönberger Zuchtverein wurde mit Bielefelder Zwerghühnern Kreismeister in der Kategorie „Hühner“. In der Kategorie „Formtauben“ wurde Reinhardt Bagdan vom Schönberger Zuchtverein Kreismeister, bei den „Tümmlertauben“ ging der Titel an Jürgen Mallek aus Rehna.

Fast 600 Tiere wurden in der Mehrzweckhalle Grevesmühlen ausgestellt. Quelle: Malte Behnk

Als bester Züchter der gesamten Ausstellung wurde André Wittmann (33) mit seinen Indianer-Tauben auserkoren. Er hatte von all seinen Tieren eine Durchschnittsbewertung von 94,8 und ist auch Vereinsmeister der Grevesmühlener Rassegeflügelzüchter. „Ich habe das Hobby von meinem Großvater und meinem Urgroßvater übernommen“, sagte er. Selber züchtet er seit 1999 Tauben, wie es schon die Generationen vor ihm in Ostpreußen gemacht hatten. Dabei ist der 33-Jährige ziemlich erfolgreich. Im vergangenen Jahr war er sogar Europa-Champion.

Für diese wildfarbige Hochbrutflugente mit der Bewertung „vorzüglich“ erhielt die neunjährige Catharina Flügel das „Kreihnsdörper Band“. Quelle: Malte Behnk

„Wir haben auch zwei Jugendliche Ausstellerinnen hier“, sagte Dieter Koliwer. „ Yessica Marie Geßner vom Schönberger Verein hat den großen Ehrenpreis des Bürgermeisters erhalten und Catharina Flügel aus Grevesmühlen wurde mit dem ,Kreihnsdörper Band’ geehrt.“

Bereits am Freitag, als die Preisrichter noch die Vögel begutachteten, gab es Besuch in der Mehrzweckhalle. Vorschulkinder der Kita „Am Lustgarten“ waren gekommen, um ihre gemalten Bilder vom liebsten Haustier abzugeben. „Sie werden jetzt von den Besuchern bewertet“, erklärte Dieter Koliwer. Die Kinder wurden herumgeführt, und sie durften auch Tiere anfassen, während ihnen alles erklärt wurde. „Wir möchten erreichen, dass Kinder sich mit lebenden Tieren beschäftigen und lernen, dass es Unterschiede zum Stofftier gibt“, sagte Peter Krull. Dabei haben auch die Preisrichter geholfen, die den Vorschulkindern erklärten, dass sie ähnliche Aufgaben wie Lehrer haben und Noten vergeben.

Kinder der Kita „Am Lustgarten“ hatten Bilder von ihrem liebsten Haustier gemalt. Besucher der Kreisschau konnten sie bewerten. Quelle: Malte Behnk

Mit dem Malwettbewerb und der Führung durch die Ausstellung hofft der Verein, doch noch mehr Kinder oder Jugendliche für die Zucht von Rassegeflügel zu begeistern. „Wir haben noch 23 Mitglieder, aber fast keinen Nachwuchs“, sagte Dieter Koliwer. Er hofft, dass sich das bald ändert. Der Rassegeflügelzuchtverein Grevesmühlen feiert im nächsten Jahr immerhin sein 100-jähriges Bestehen.

Von Malte Behnk