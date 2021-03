Faszination Malawi: So können Sie die Medical Task Force in Grevesmühlen unterstützen

Grevesmühlen

Was haben die afrikanische Region Malawi und Grevesmühlen miteinander zu tun? Auf den ersten Blick nichts, und dennoch verbindet die beiden Regionen einiges. Am Sonnabend, 27. März, präsentiert Frank Weitzer spannende und interessante Geschichte aus Malawi. Aber 19 Uhr ist er auf Youtube zu sehen unter dem Link https://youtu.be/N_VOSZ_R13c. Der Wildnisführer aus Grimmen entführt die Zuschauer in eine faszinierende Welt auf dem schwarzen Kontinent. Hintergrund dieses Vortrages ist die Unterstützung für die Medical Task Force (MTF), die unter anderem ihren Sitz in Grevesmühlen hat. Die mehr als 120 ehrenamtlichen Mitglieder trainieren für Katastrophenfälle, um beispielsweise mobile Krankenstationen innerhalb weniger Stunden aufzubauen. Um die Arbeit der MTF zu unterstützen, gibt es inzwischen einen Förderverein. Wer mehr darüber wissen möchte, und vor allem wie er die MTF unterstützen kann, der kann heute Abend einschalten.

Von Michael Prochnow