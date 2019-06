Boltenhagen

Rein wissenschaftlich betrachtet, ist es wahrscheinlich totaler Quatsch. Aber trotzdem gibt es Fotos, auf denen man die Ruhe spüren kann und die warmen Sonnenstrahlen. Unser Fotograf Helmut Strauss war am frühen Morgen in der Weißen Wiek in Tarnewitz, um einen solchen Moment festzuhalten, wie es ihn derzeit desöfteren gibt. Wenn noch alles schläft im Hafen, es vollkommen windstill ist und die Luft so mild ist, dass die Zeit stehen bleibt. Jedenfalls für einen kleinen Moment. Wer nicht so früh aufstehen mag, um diese Situation zu erleben, der kann auch am späten Abend eine ähnliche Stimmung beobachten. Allerdings ohne den Sonnenuntergang, denn die Sonne verschwindet schon früh hinter den Bäumen auf der Halbinsel im Osten von Boltenhagen.

Michael Prochnow