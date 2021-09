Fehlende Hortplätze in Grevesmühlen: So will die Stadt das Problem lösen

Grevesmühlen

Fünf Millionen Euro soll es kosten und die Platzprobleme in Sachen Hortbetreuung in Grevesmühlen lösen. Das Multifunktionsgebäude an der Fritz-Reuter-Grundschule, das anstelle des ehemaligen Jugendklubs gebaut werden soll, liegt als Projekt fix und fertig in der Schublade des Bauamtes.

Was fehlt, das ist das Geld. Denn ohne Fördermittel, so heißt es aus dem Rathaus, sei die Stadt nicht in der Lage, diese Investition zu wuppen. Nachdem die Suche nach Fördertöpfen beim Land in den vergangenen Monaten ergebnislos blieb, verkündete die Stadtverwaltung auf der jüngsten Stadtvertretersitzung, dass man durchaus Chancen sehe, auch dieses Projekt umzusetzen.

Neue Förderprogramme seien in Aussicht gestellt worden. Dann würden die Grundschüler der Fritz-Reuter-Grundschule nicht mehr bis in den Hort am Lustgarten laufen müssen, sondern würden im neuen Multifunktionsgebäude, in dem auch eine Aula eingeplant ist, Mittagessen erhalten und betreut werden.

Schulcampus bringt zusätzliche Entlastung

Weitere Entlastung soll der Schulcampus schaffen. Im November soll der Spatenstich für das erste Gebäude auf dem Areal zwischen der vorhandenen Grundschule am Ploggensee erfolgen. Dann wird die Regionalschule errichtet, eingeplante Bauzeit: zwei Jahre. Ist die Regionalschule fertig, geht es an den Neubau der Grundschule. Dafür werden zwei der dort vorhandenen drei Gebäude abgerissen, in dem östlich gelegenen Haus soll dann künftig der Hort untergebracht werden. So würde zusammen mit dem Multifunktionsgebäude an der Fritz-Reuter-Grundschule die Hortsituation deutlich entlastet.

Rund 400 Kinder in der Betreuung

Wie prekär die Situation in der Stadt ist, das zeigt auch die Debatte unmittelbar vor Beginn der

Alexander Rehwaldt Quelle: Archiv

Sommerferien in diesem Jahr. Denn genau 33 Hortplätze fehlten nach der ersten Zählung. Insgesamt werden rund 400 Jungen und Mädchen nach der Schule betreut. Die Lösung war am Ende eine Ausnahmegenehmigung durch den Landkreis. Für den städtischen Hort am Lustgarten wurden elf zusätzliche Plätze und für den Hort des Diakoniewerkes im nördlichen Mecklenburg an der Grundschule am Ploggensee 22 weitere Betreuungsplätze genehmigt. Damit konnten laut Alexander Rehwaldt, Sachgebietsleiter für Kultur und Soziales der Stadt, alle Kinder betreut werden, die zum Stichtag angemeldet waren.

Von Michael Prochnow