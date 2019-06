Dassow

Nichts ging mehr am Mittwoch auf der B 105 in Dassow, zwei Stunden lang musste die Straße gesperrt werden nachdem ein Anhänger mit Pflanzenschutzmitteln an der Kreuzung zur Klützer Straße umgekippt war. Die genaue Unfallursache steht noch nicht fest, laut Polizei habe es sich vermutlich um einen Fehler beim Abbiegen gehandelt. Tatsache ist, dass der Anhänger des Traktors über die Leitplanke gekippt war. Weil sich in dem Anhänger Pflanzenschutzmittel befand, waren die Feuerwehren aus Dassow und Rehna im Einsatz, ein Mitarbeiter der Unteren Wasserbehörde des Landkreises war ebenfalls vor Ort. Wie groß der Schaden für die Umwelt ist, und wie viel Pflanzenschutzmittel ausgelaufen ist, das lässt sich derzeit noch nicht abschätzen.

Michael Prochnow