Fehlstart für ersten „Bürgerwindpark“ in MV: Verstoß gegen Beteiligungsgesetz

Die Ankündigungen des Landesenergieministers waren vielversprechend. „Echte wirtschaftliche Beteiligung und regionale Wertschöpfung“ versprach Christian Pegel ( SPD) im April 2019 für acht Windräder nahe Schönberg. Es sind die ersten Anlagen, die nach den Vorgaben des Bürger- und Gemeinden­beteiligungs­gesetzes Mecklenburg-Vorpommern errichtet wurden. In Betrieb gegangen sind sie am 18. Dezember. Spätestens an diesem Tag hätte der Betreiber den Einwohnern von 13 Städten und Gemeinden im Umkreis von fünf Kilometer ein Beteiligungsangebot zuschicken müssen. Doch das ist bis heute nicht passiert – entgegen dem Gesetz. Darin heißt es: „Die Offerte kann frühestens zwei Monate vor der geplanten Inbetriebnahme der ersten zum Vorhaben gehörenden Windenergieanlage gemacht werden und muss bis zu deren Inbetriebnahme erfolgt sein.“

Kein Angebot vom Betreiber

Zuständig für das Angebot ist die Bürgerwindpark Schönberg GmbH & Co. KG mit Sitz im niedersächsischen Neustadt am Rübenberge. Sie hat die Anlagen vom Projektentwickler, der Baywa r.e. Wind GmbH, übernommen. Das Beteiligungsgesetz schreibt vor, dass der Betreiber mindestens 20 Prozent der Gesellschaftsanteile den Bürgern und Kommunen im Umkreis von fünf Kilometer zum Kauf anbieten muss. Investitionsvolumen für den Bürgerwindpark Schönberg laut einer Angabe der Gesellschaft: 34,9 Millionen Euro. Warum hat der Betreiber den Anwohnern auch über einen Monat nach Inbetriebnahme noch kein Angebot gemacht, obwohl der Projektentwickler bereits vor einem Jahr ankündigte, dass die Anlagen Ende 2019 ans Netz gehen werden?

Finanzaufsicht hat Verkaufsprospekt noch nicht gebilligt

Es habe Probleme bei der Abarbeitung gegeben, sagt Marcus Biermann, Geschäftsführer der Bürgerwindpark Schönberg GmbH & Co. KG. Er argumentiert, dass der Bau zügig vorangeschritten sei, die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ( Bafin) aber den Verkaufsprospekt noch nicht gebilligt habe. Der Hintergrund: In Deutschland dürfen wegen des Anlegerschutzes keine Vermögensanlagen öffentlich angeboten haben, ohne dass die Bafin den Prospekt vorher genehmigt hat.

Marcus Biermann versichert: „Das Beteiligungsverfahren kommt.“ Wahrscheinlich im Mai oder Juni werde es so weit sein. Die Frist zur Abgabe der Angebote an die Bürger sei im Einvernehmen mit dem Schweriner Energieministerium verlängert worden.

Schweriner Ministerium verlängert Frist über Gesetz hinaus

Das Ministerium bestätigt, dass es die Frist über das Gesetz hinaus erweitert habe. Es antwortet auf die Frage, wie es zu der Kritik steht, es billige einen Verstoß gegen das Beteiligungsgesetz: „Wir können keinen Investor durch ein Landesgesetz zwingen, eine durch Bundesgesetz vorgegebene Verpflichtung einzuhalten, zumal diese Prüfpflicht für den Prospekt dazu dient, dass die in diesem Prospekt enthaltenen Informationen über die wirtschaftlichen Chancen und Risiken einer Beteiligung am Windpark gerade zugunsten der Bürgerinnen und Bürger durch das Bundesgesetz der Prüfung durch die Bafin unterstellt wurden.“ Das Ministerium argumentiert, es würde in dem Fall, dass den Bürgern vor Fertigstellung des Prospekts Angebote gemacht würden, einen Zwang ausüben, sich rechtswidrig gegen das Bundesgesetz zu stellen. Die Überwachungsfunktion der Bafin werde dann unterlaufen.

Im vorigen Jahr errichtete das Unternehmen Baywa r.e. Windräder nahe Schönberg. Quelle: Jürgen Lenz

Das Energieministerium gibt an: „Der Vorhabenträger hat uns nachvollziehbar dargelegt, warum das Vermögensanlagenverkaufsprospekt nicht früher erstellt und zur Prüfung an die Bafin geschickt werden konnte: Zur Verzögerung beigetragen hat unter anderem die Klage eines Konkurrenten bezüglich Wegerechten.“ Erstmals habe sich ein Unternehmen der Praxis des Bürger- und Gemeinden­beteiligungs­gesetzes zu stellen. Es könne anders als künftige Gesellschaften nicht auf eingespielte Abläufe zurückgreifen. Im Übrigen sei das Ministerium der Ansicht, dass der Vorhabenträger keinen Einfluss auf die Ursachen der Verzögerung habe nehmen können. An andere Vorgaben des Bürger- und Gemeinden­beteiligungs­gesetzes habe er sich bisher gehalten.

Zwei weitere Windräder genehmigt Der Bau weiterer Windräder nahe Schönberg ist in Sicht. Das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt Westmecklenburg hat zwei Anlagen in der Gemarkung Retelsdorf genehmigt. Es geht um Windräder des Typs Enercon E-92 mit 138,40 Meter Nabenhöhe, 92 Meter Rotordurchmesser, einer Gesamthöhe von 184,40 Meter und einer Nennleistung von 2,35 Megawatt. Das Unternehmen Baywa r.e. errichtete im vorigen Jahr acht Anlagen dieses Typs in den Gemarkungen Schönberg und Sabow. Von der Genehmigung zweier Windräder in der Gemarkung Retelsdorf profitiert die Windpark Schönberg II GmbH & Co. KG mit Sitz im bayerischen Gräfelfing. Der Bescheid liegt bis 11. Februar im Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt Westmecklenburg aus.

Geplant ist, den Einwohnern des Umlands Anteile der Gesellschaft anzubieten. Laufzeit: bis 2040. Zulässig ist laut Bürger- und Gemeinden­beteiligungs­gesetz auch, dass eine Bank den Bürgern ein Sparprodukt mit fester Verzinsung und Einlagensicherung offeriert. Das ist für den Bürgerwindpark Schönberg nicht vorgesehen. Marcus Biermann sagt: „Wir wollen eine wirkliche Bürgerbeteiligung.“

Risiko: Anleger können das eingesetzte Vermögen verlieren

Die Bürgerwindpark Schönberg GmbH & Co. KG bietet schon jetzt über die Onlineplattform Ecozins ein Crowd-Investing in Form eines Nachrangdarlehens an – unabhängig davon, ob der potenzielle Anleger im Umland der Windräder lebt oder nicht. Das sei „die Möglichkeit, aktiv Teil der Energiewende zu werden.“ Die Konditionen: 3,5 Prozent Festzins, Laufzeit bis 31. Dezember 2026. Das dazugehörige Vermögensinformationsblatt enthält einen Warnhinweis: „Der Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen.“

Von Jürgen Lenz